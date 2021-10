Zurro: “Si me quisieron mandar un mensaje mafioso, a mí no me afecta”

Un hecho más que llamativo ocurrió en la noche del último lunes en la vecina ciudad de Pehuajó. En la vereda de la vivienda del intendente municipal, Pablo Javier Zurro, desconocidos robaron su auto y aún se desconoce lo ocurrido. Por un lado, la Policía Comunal confirmó de manera extraoficial el hecho pero no dio ningún detalle hasta el momento. Por otro, el intendente sólo se comunicó con los medios de comunicación del vecino distrito para descartar que haya sido con intención de robo.

El vehículo fue robado de la puerta de su domicilio particular ubicado en Echeverría entre Hernández y González del Solar.

Se trata de un Peugeot 308 por el cual, en la noche del lunes, se emitió un alerta a toda la región para tratar de localizarlo.

“No es un robo”

El mandatario sólo anticipó a los medios que no cree que sea un robo. “Esto no es un robo, es otra cosa”, reflexionó mientras avanzaba la investigación del hecho.

Asimismo, el mandatario comunal envió un comunicado a su comunidad luego de sucedido el hecho. “Quiero transmitir tranquilidad a la población ya que un robo como éste no ha habido desde el 2011. Esto no es un robo, es un mensaje mafioso. Este robo no atenta contra la seguridad de Pehuajó, sino que atenta contra mi persona. Esto no me va a amedrentar, no me va a hacer dejar de transitar por la ciudad, recorrerla y trabajar. Si me quisieron mandar un mensaje mafioso a mí no me afecta, lo tomo como un hecho más. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se comunicaron conmigo”, culminó.