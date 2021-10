Zamba de Vargas, la que dio vuelta la taba en el campo de batalla

Lo escribió el poeta español Manuel Machado al que bien podemos imaginar como un hilo más de esa madeja inconsútil e inmedible que tejen la trasmisión oral y el misterio del anonimato. Tan acostumbrados estamos a conocer la data de un libro o una canción… lo escribió Fulano, lo tradujo Mengano, la compuso Perengano. Siempre un nombre para evocar u homenajear. Y nos olvidamos que lo primero que escuchamos y reconocimos fue la cadencia de un arrorró en sus infinitas versiones. O que son muy pocos los que desconocen la cadencia del “Arroz con leche, me quiero casar con una señorita…” (hoy podría ser objeto de análisis desde el universo de la percepción de género). Tampoco se nos ocurría pensar si la farolera se enamoró porque tropezó o sólo porque la atraían los uniformes… En ambos casos (y hay tantos) nunca se nos pasó por la cabeza saber si alguien escribió “los versitos” infantiles. Llegaron a nosotros nomás. Y se quedaron, burilados en la memoria.

Y es posible que hoy, allá muy lejos y sin saber cómo lo aprendió, alguien siga canturreando aquello de “Mi mujer y mi caballo se han ido para Salta / conque vuelva mi caballo, mi mujer no me hace falta”. (Menos mal que es anónimo, así no hay a quién denunciar por discriminación).

Sólo un puñadito de ejemplos que planean sobre la oralidad a la que nadie se le ha ocurrido todavía declarar patrimonio intangible de la humanidad…

Paridora de zambas

Creo que los argentinos gustamos, en mayor o menor medida, de la ópera, el rock, la sardana, la mazurca, el corrido, la cumbia, el fado o el rap, pero todos guardamos en el corazón aunque sea un acorde de alguna zamba. O conocemos y cantamos algunas o muchas. Saltan nombres: Falú, Dávalos, Lima Quintana, Isella, Guarany, Tejada Gómez y tantísimos más.

Los pensamos padres de tal o cual zamba. Pero olvidamos que, al decir de los folkloristas, todas ellas tienen una sola madre. Una (zamba) enorme, siempre sonando en la seis cuerdas del tiempo, celosa ocultadora de su origen. Dicen que sonó por primera vez en un campo de batalla, entre la pólvora, la sangre, la victoria clamorosa de unos y la derrota polvorienta de otros.

La oralidad es la que afirma que nació en 1867. Pero la propia letra de la zamba de Vargas (de ella hablamos) se encarga de desmentirlo, diciéndose a sí mismo que es más antigua “… la vieja zamba mandó a tocar…”, ¿Había acaso en la memoria de las provincias en pugna una canción que se adaptaba las circunstancias?

Federales vs mitristas

Ya los contamos hace dos semanas. La batalla conocida como del Pozo de Vargas se libró en las afueras de la ciudad de La Rioja el 10 de abril de 1867. En el lugar había agua dulce, tan codiciada en los áridos valles riojanos.

La montonera federal comandada por Felipe Varela enfrentó a las huestes santiagueñas, centralistas, que respondían al presidente Mitre y comandaba el general Antonino Taboada.

El choque fue brutal y los de Varela ganaron terreno amenazando con poner en fuga a los santiagueños. Pero…

…en el entrevero

se alzó esta zamba

llevando en sus notas.

bríos al alba…

El fuerte de las tropas de Varela era la caballería “… a sangre y lanza” pero tenían poca capacidad de fuego, mientras que los enemigos contaban con hombres de infantería bien adiestrados y armados con modernos fusiles.

Hay crónicas de esa batalla que puso fin a la montonera federal.

Vaya a saber quién fue el cronista de guerra, a qué bando pertenecía y, en todo caso, nadie

puede asegurar su objetividad.

Según afirman algunos de esos relatos, las huestes de Varela estaban sedientas de gloria y… de agua. Llegaban al Pozo de Vargas tras muchos días de dura cabalgata. Les chorreaban por igual el sudor acre, el heroísmo clavado en la punta de las chuzas, la fidelidad al caudillo y… la sed.

La primera embestida federal hizo recular a los hombres de Taboada.

Dicen que dijeron que el santiagueño se irguió sobre los estribos y ordenó a la banda de música que acompañaba a los soldados que tocaran “la vieja zamba”.

Otros dicen que en realidad fue un ritmo de gato. Y que si fue zamba carecía de la dulzura cadenciosa que hoy identificamos con ese ritmo. Que en todo caso si de zamba se trataba era la más “vivaracha”, descendiente de la zamacueca afroperuana y de la cueca cuyana.

Lo que fuere, a los dones de los que después se conocería como la Zamba de Vargas, los santiagueños se rehicieron y aplastaron al enemigo que dejó en el campo de batalla poco menos de 2000 muertos y decenas de prisioneros que fueron degollados. A Varela lo salvó el arrojo de una mujer, La Tigra.

Paradojas de la historia, en el lugar que fuera escenario de la sangrienta contienda, hay un busto pero no es Taboada, el vencedor. Es el de Juan Felipe Varela Rearte, el derrotado.

Y el pueblo la cantó

Si esa zamba ya existía, la historia y la leyenda de la batalla la catapultaron a la fama, diríamos hoy. Fue un hit… (pero difundida de boca en boca)

Como toda trasmisión oral, la letra que alguna vez fue original, sufrió todas las transformaciones posibles según se la cantara en ámbitos donde se odiara o amara a Felipe Varela o Antonino Taboada.

Lo cierto es que pasaron varias décadas y la canción seguía guardada sólo en los oídos y las memorias. Hasta que en 1906 don Andrés Chazarreta la recopìló, le hizo algunos retoques a los compases que escuchó aquí y allá y ahora sí… A volar…

Solistas y conjuntos la hicieron suya y la metieron en discos de pasta y micrófonos, ella que naciera entre montañas y llanos…

La llaman la madre de todas las zambas…La que nació en el fondo de la historia, sin padre ni madre. La que se parió solita.

Dato

Atacó Varela

con gran pujanza,

tocando a degüello,

a sable y lanza.

Se oyen los alaridos

y ya pierden terreno

los santiagueños de Taboada.

“Bravos santiagueños”

dijo Taboada

“Vencer o la muerte,

vuelvan su cara,

por la tierra querida

demos la vida para triunfar”

Y ahí nomás a la banda

la vieja zamba mandó a tocar.

En el entrevero

se alzó esta zamba

llevando en sus notas.

bríos al alba

Y el triunfo consiguieron

los santiagueños y este cantar

para eterna memoria

Zamba de Vargas

siempre será….