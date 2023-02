Z Electricidad se coronó Campeón del Nocturno

Se cerró de gran manera la edición 2023 del Torneo Nocturno de Fútbol Once que se disputó en la cancha de Atlético Trenque Lauquen. Un certamen que ya es un clásico del verano, que pone en cancha a jugadores de primera división y que este año vio celebrar al equipo de Z Electricidad.

La gran final se jugó el viernes por la noche y el cierre fue emocionante con disparos desde los doce pasos. Fue Z Electricidad el mejor del Torneo tras vencer en la final a Barrioale, el último de los campeones. En el duelo preliminar se dio el triunfo de Despensa lo de Rincón sobre Morard Atérmicos.

Esta cuarta edición de Torneo Nocturno de Fútbol Once organizado por la Subcomisión de Atlético Trenque Lauquen volvió a contar con equipos y jugadores que demostraron un gran comportamiento. Desde le organización se agradeció “Se fue otro nuevo Torneo Nocturno, y como todos los años no nos cansamos de agradecer a todos los que hacen posible el correcto desarrollo del mismo. Hacemos un agradecimiento general a todos los que colaboraron en las cantinas y demás tareas durante todo el mes y medio que duró el torneo, es indudable que sin el gran equipo de colaboradores que tiene este club, ad-honorem e incansables, llevar adelante este torneo no sería posible. También agradecemos a los principales participes de este torneo, los jugadores de nuestra Liga local, que con el paso de los años hicieron que este torneo vaya mejorando, preocupándose siempre por jugar al fútbol de la mejor manera posible.

Agradecemos también a Pedro Mestre y toda la gente de Deporte Lauquen, por llevar las estadísticas de la mejor manera posible y elaborar los fixtures del torneo. A New Lifes de José Crespo por donar, como todos los años, el buzo de arquero para premio valla menos vencida, a La Fábrica “El Pase2” por prepararnos el premio de goleador, a Indumentaria deportiva S & E de Esteban Ochoa por donar, como todos los años, 3000 pesos en orden de compra para el premio figura del torneo, a Chacinados Laguna Redonda por aporta como todos los años, el premio por fecha para jugadores y a Nopicho González por los trofeos que nos preparó para entregar a los ganadores. Está claro que cuando más nos juntamos, unimos y colaboramos con un objetivo común, las cosas salen muy bien. ¡Se fue la cuarta edición de este torneo! ¡Vamos por la quinta en 2024 y a seguir con todo este año!”

La final

Previo al duelo de la final en la cancha del “Indio” se disputó el preliminar entre Despensa lo de Rincón y Morard Atérmicos que terminó con triunfo para los “despenseros” por 3 a 2. Los goles fueron de Matías Caligari, Luciano Santellan y Martin Sandobal para el vencedor y de Alex Orosco e Ignacio Gallo, en los derrotados. Luego llegó el gran partido, la final de este cuarto Torneo Nocturno donde por un lado estaba Z Electricidad y por el otro Barrioale, campeón de la edición 2022. El duelo fue muy ajustado durante todo su desarrolló con un cierre sin goles tras los minutos oficiales. Por lo que la definición se estiró a los penales. Allí fue más certero el equipo de la electricidad con un 4 a 2. En los penales, primero falló para Barrioale el jugador Romero, Fernán Etcheverry anotó para la Z; fue gol de Ibáñez en el “celeste”; Leguizamon también convirtió para los de la electricidad, por su parte Logotetti falló el disparo de Barrioale; Piro fue certero y metió su gol en la Z; el jugador Garre anotó para Barrioale y en el último disparo el gol de Marcelo Caracotche que le dio el título a Z electricidad. Las figuras del partido fueron Fernan Etcheverry (ZE) y Nicolás Lescano (B).