“Yo no estaba ahí”: un rugbier rompió el pacto de silencio y sorprendió en el juicio

El rugbier Luciano Pertossi afirmó este jueves que él no estaba en el lugar donde señalaron los testigos que lo identificaron en un video reproducido en el juicio, en lo que fue la primera declaración de uno de los ocho imputados en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

“Quiero aclarar algo, yo no estaba ahí”, afirmó Pertossi en relación al lugar donde fue ubicado por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que analizaron los videos aportados en la causa frente al Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores.

Todo comenzó cuando en la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió analizar un video que los peritos no habían visto. El abogado defensor Hugo Tomei dijo que no correspondía porque era “ampliación de la prueba”, pero la jueza María Claudia Castro no hizo lugar al planteo. Los peritos entonces identificaron a una persona con una prenda negra oscura. “No llegamos a determinar mucho más”, dijeron. Luego, la compararon con la filmina 75 de su trabajo y empezó un cruce entre Tomei y los fiscales.

Lo primero que hizo el joven acusado es pararse y hablar con su abogado, y luego pidió la palabra mientras los especialistas en análisis facial continuaban con su testimonio.

“Quiero aclarar algo, ¿lo hago? yo no estaba ahí”, comenzó la defensa del joven. Allí el Tribunal pidió que los peritos se retiren de la sala y Luciano se sentó frente a los jueces.

“Deducí que decían que yo venía de ese lado, yo no estaba ahí”, continuó su declaración el joven. De forma inmediata el fiscal le preguntó: “¿Dónde estaba?” a lo que Luciano respondió “No voy a responder”.

Ante la reiteración de la pregunta, el joven sostuvo “no voy a responder”. Una vez más el fiscal le consultó: “¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, a lo que Pertossi manifestó: “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada”. Inmediatamente después, comenzó un cuarto intermedio.

Dicha declaración surgió cuando uno de los peritos confirmó que Luciano aparecía en los videos en donde se observa la golpiza brutal a Fernando. “Identificamos a una persona con una prenda negra oscura”, indicaron. Ante esto se le consultó al perito “¿quién era el sujeto 11 en la filmina 75, entonces?” a lo que respondieron “Luciano Pertossi”.

El video está filmado desde la vereda de enfrente de Le Brique. Se ve lo que sucede en la parte lateral, delantera y posterior de un auto que está estacionado sobre la Avenida 3. Es en el momento de la golpiza, pero filmado desde otro ángulo. A Fernando no se ve porque supuestamente está detrás del auto. (DIB)