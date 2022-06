Ya se palpitan las semis

La Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) cerró el fin de semana la fase regular de primera división con los partidos válidos por la décima fecha del Torneo Apertura. Y el líder, Sport Trinitarios de Bolívar, confirmó su posición, volviéndole a ganar al Deportivo Argentino de Pehuajó, esta vez como local y por un concluyente 93 a 58, en el inicio de la fecha plasmado en la noche del viernes.

Siguiendo con el cronograma, el sábado, el Foot Ball Club Argentino de Trenque Lauquen venció como visitante a Deportivo Casares por 66 a 55. Completando, el domingo se concretó la primera victoria de la UTN Basket, quien también como visitante, derrotó al Club Atlético Ameghino, en este caso por 73 a 57.

De esta manera, quedaron las posiciones definitivamente ordenadas para las semifinales, siendo primero Sport Trinitarios de Bolívar, segundo Deportivo Argentino de Pehuajó (por diferencia a favor en los partidos ante Argentino), tercero el Foot Ball Club Argentino de Trenque Lauquen y cuarto Deportivo Casares. En tanto, quedaron eliminados Atlético Ameghino y UTN Basket.

Se confirmó que los play off se jugarán el fin de semana, aún con horarios y días a establecer, y serán entre Sport Trinitarios vs. Deportivo Casares, por un lado, y por el otro Deportivo Argentino vs. Foot Ball Club Argentino de Trenque Lauquen. Serán al mejor de tres juegos y los mejores clasificados serán locales en el primer partido y también si es necesario un tercero.

Pampeano

Por otro lado, al cierre de esta edición el FBC Argentino jugaba un nuevo partido por el certamen Provincial Pampeano. Recibía en su estadio al multicampeón de aquella provincia, All Boys de Santa Rosa.

Para el “Decano” su presencia en el Pampeano sigue siendo fructífera luchando de igual a igual ante equipos más fuertes. Su último juego fue ante Estudiantes, en Santa Rosa. Allí fue triunfo de los anfitriones por 86 a 58. En cuanto a ese cruce, se explicó que fue “mejor el ‘celeste’ local en el primer cuarto ganando 17 a 11, parejo el segundo, 18 a 17 para Estudiantes, que se quedó con el primer tiempo 35 a 28. El quiebre definitivo se dio en el segundo tiempo: el tercero fue para los de Santa Rosa 27 a 12, volviendo a ganar el cuarto 24 a 18 para dar cifras definitivas, con un Argentino que tuvo algunas ausencias pero que pudo redondear una digna actuación con la inclusión de algunos jugadores juveniles”.

Formativas

También tuvieron actividad las categorías formativas del “Decano” enfrentando a uno de los mejores equipos de La Pampa, Independiente de General Pico, con diversos resultados. En U13, FBCA 50 vs. Independiente 85; En U15, FBCA 38 vs. Independiente 86 y en U17, FBCA 60 vs. Independiente 97.