Ya se juega el Torneo de Verano

El Torneo de Verano 2024 organizado por el FBC Argentino ya comenzó con los dos primeros partidos. Esta noche siguen los enfrentamientos. Por la primera fecha, Don Bauto le ganó por 43 a 41 a El Maxi Equipo y luego, el triunfo por 54 a 44 de Los Viejos sobre Maxi Azul Team. Se juegan dos enfrentamientos por noche. Los partidos de hoy irán a las 21 horas entre Los Trenquila ante Maxi Azul Team y a las 22:15 horas el juego entre El Maxi Equipo y Los Viejos.

Don Bauto y su Pandilla

1. Joaquin Gandolfo (Federado)

2. Cristian Sánchez (Federado)

3. Jonathan Gomez (Federado)

4. Bautista Aguiar (No federado)

5. Santino Stark (Menor)

6. Benjamin Flores (No federado)

7. Cristian Ferreira (+35)

8. Rodrigo Aristimuño (No federado)

9. Juan Goenaga (No federado)

10. Iñaki Azpiroz (No federado)

11. Ian Alvarez (No federado)

12. Luciano Labarre (+35)

Los viejos

1.Juampin Sinclair (Menor)

2.Tomi Sinclair (Federado)

3.Salva Nicosia (Menor)

4.Joaco Garrido (Menor)

5.Tomi Martino (Federado)

6.Lauti Gonzales (Federado)

7.Santi Herlein (No federado)

8.Mati Pautasso (Menor)

9.Thiago felice (Menor)

10.Nachito Gurman (Menor)

11.Fran Herlein (Federado)

12.Hernán Magnasco (+35)

Los Trenquila

1.Santiago Alvarez

2.Joaquín Lasa (No federado)

3.Ezequiel Iglesias ( No federado)

4.Esteban Márquez (No federado)

5.Horacio Arrastua (+35)

6.Faustino Arrastua (No federado)

7.Juan Ignacio Carini (Federado)

8.Ignacio Feito (No federado)

9.Valentín Pagani (Menor)

10.Benjamín Constantini (No federado)

11.Nicolas Moro (No federado)

12.Manuel Gutierrez Prieto (Menor)

El Maxi Equipo

1. Pedro (+35)

2. Pablo (+35)

3. Ale Goitea (+35)

4. Marce Orellana (+35)

5. Pedro Orellana (+35)

6. Nicolas Samson (+35)

7. Cesar Perez (+35)

8. Amilcar Zapata (No federado)

9. Pochoy Fabris (+35)

Maxi Azul Team

1. Nico Grunale (+35)

2. Marcelo (+35)

3. Alejandro Conejero (+35)

4. Fran Conejero (Federado)

5. Julio Julieart (+35)

6. Julio Momeño

7. Martin Muñoz

8. Jorge Lamas (+35)

9. Pedro Milanesse (Menor)