Ya se inscribieron muchos vecinos por el bono de $45.000

El pasado lunes abrió la inscripción para acceder al bono de 45 mil pesos que otorga el Gobierno nacional a los adultos que no cuentan con ingresos a través de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y el interés por anotarse ha sido grande en varias ciudades.

En todo el país, principalmente en las localidades más populosas, se registraron largas filas de personas frente a las oficinas del organismo nacional con el objetivo de inscribirse para recibir dicho beneficio. Y si bien a nivel local la Udai de ANSES no registró una importante aglomeración de interesados, durante la primera jornada alrededor de 250 vecinos hicieron el tramite, según se informó desde la entidad. En tanto que ayer el número de trámites iniciados se estima que fue similar.

Vía web

Según la información oficial, más de 100 mil personas ya se inscribieron de forma virtual a través de la página web www.anses.gob.ar, a la vez que ANSES informó que, también, realizará operativos móviles para inscribir a potenciales beneficiarios en distintas zonas del país.

El refuerzo se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre, y el pago de la primera de ellas iniciará el lunes 14 de noviembre, por terminación de documento.

En tanto, en la jornada de ayer y a raíz del importante número de personas que deseaban inscribirse el sitio web de ANSES se vio saturado y permaneció “caído” por unas horas.

A nivel local

En tanto que a nivel local la titular de la Udai Trenque Lauquen de ANSES, Leticia Badino, indicó que el lunes durante la primera jornada habilitada para la inscripción por el bono se realizaron 250 trámites. Y si bien al momento de la consulta no se contaba con los datos oficiales de ayer, la situación fue parecida a la registrada el lunes según indicaron desde la oficina local.

Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

-Tener entre 18 y 64 años.

-No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

-No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

-No contar con obra social o prepaga.