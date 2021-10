Ya llegó el primer tráiler de “House of the Dragon”

“House of the Dragon”, la esperada precuela de “Game of Thrones”, reveló su primer y escueto tráiler. En la nueva serie, cuyo estreno está previsto para 2022, se cuenta la historia del fin de la dinastía Targaryen y habrá dragones para todos los gustos.

La serie se basará en el libro “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, creador de la saga en la que se basa la producción original, pero que no figura como guionista de “House of the Dragon”.

La historia se desarrolla dos siglos antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y se centra en Viserys, que tiene que asumir un difícil reto al ser elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

Nombres en un minuto

En el video de un minuto dado a conocer por la casa productora, aparecen las primeras imágenes oficiales de la serie que incluye en su elenco a Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryenk, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower.

Pero, además, el teaser reveló a otros miembros del elenco: Wil Johnson (“Walking Dead”) como Ser Vaemond Velaryon; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon; Savannah Steyn como Lady Laena Velayron y Theo Nate como Ser Laenor Velaryon.

Los “showrunners” de esta nueva serie de Juego de Tronos serán Ryan Condal y Miguel Sapochnik, director de episodios aclamados de la serie clásica, como “La batalla de los bastardos”. Sapochnik se encargará de firmar la dirección del piloto y otros capítulos. Condal coordinará al equipo de guionistas que escribirán los diez episodios de esta primera temporada de “House of the Dragon”. (DIB) MM