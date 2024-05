Ya le pone una nueva fecha al Pacto de Mayo: sería el 20 de junio

El ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió que la Ley Bases ya no será aprobada antes del 25 de mayo, el día de la convocatoria a la firma de Milei y gobernadores.

Frente a la falta de avance en el Senado del proyecto de Ley Bases, desde el Gobierno ya le empezaron a poner nueva fecha al Pacto de Mayo, el encuentro en el que el presidente Javier Milei y e los gobernadores pensaban firmar un acuerdo de gobernabilidad. Según admitió el ministro del Interior, Guillermo Francos, el 20 de junio podría ser un buen día, ya que también tiene un alto contenido simbólico para el país.

La idea, que viene analizando el Gobierno libertario desde hace un tiempo, la planteó este viernes Francos, quien si bien dijo que están cerca de obtener dictamen de comisión en la Cámara alta del megaproyecto, reconoció que no dan los tiempos para que se sancione antes de una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo.

“El dictamen esperemos que esté aprobado la semana próxima. El tema se viene tratando desde enero. Hace ahora tres semanas que está en el Senado. Está sufriendo algunas modificaciones, incluso mejoras. Todo este trámite genera mejoras en la ley que me parecen positivas, y nos demora un poco más”, afirmó el ministro al canal LN+.

Frente a esto, y como la Ley Bases y el paquete fiscal no estarán antes del 25 de mayo, la administración libertaria maneja junio como segunda fecha y hasta no descarta otra jornada simbólica: 9 de julio. “El Presidente decidirá si hace el acto o no (en Córdoba), o si lo posterga. El Presidente planteó el 25 de mayo en Córdoba, pero tenemos el 20 de junio en Rosario, en el monumento a la Bandera, también tiene un efecto simbólico importante, porque la bandera en definitiva es lo que nos une a todos los argentinos”, subrayó Francos.

“El Presidente decidirá cuál es la fecha. Pero él dijo que si no hay ley en mayo, habrá ley en junio, en julio. Lo importante son los efectos que esta ley tenga en el futuro”, añadió el funcionario, clave en el diálogo con los gobernadores. Con estas declaraciones, Francos negó los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo días atrás que el pacto será en mayo.

Cabe recordar que hasta ahora son cinco los gobernadores que anunciaron que no formarán parte de esa firma. Además del bonaerense Axel Kicillof, se oponen Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; y Gildo Insfrán, de Formosa. (DIB)