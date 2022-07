Y si hablamos de campeones en Palermo: aquí los tiene

En el día de ayer, comenzaron a desfilar las razas más importantes de la ganadería nacional, en las pistas palermitanas. Nosotros nos vamos a ocupar de dos convecinos que, nuevamente, este año volvieron a repetir el logro de obtener, con sus animales, Grandes Campeones. Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a Héctor Mario Eyherabide, que con su cabaña Santa Cecilia, obtuvo con una vaquillona de 2 años, el Gran Campeón Hembra, es decir, el mayor galardón que se le otorga al mejor ejemplar, producto del desfile que los campeones en sus distintas categorías obtienen dicho logro (por eso, se dice Gran Campeón).

Un regalo importantísimo

Ante nuestras preguntas, Eyherabide nos respondió…. “cumpliendo mis 50 años consecutivos de venir a esta Exposición, que es considerada la más importante de latinoamérica y que reúne a destacados ganaderos de todo el mundo que la visitan, tuvimos un regalo importantísimo, como lo constituye el haber obtenido este premio que se suma a los seis grandes campeones consecutivos que sacamos en Palermo, siempre con hembras y con un agregado muy especial: al final de la jura, de todos los Shorthorn que concurren, se elige, además, el mejor ejemplar shorthorn entre el gran campeón macho y el gran campeón hembra, y ahí también resultó esta vaquillonas como el mejor animal. En síntesis, resultados importantísimos del esfuerzo que hacemos los ganaderos, con el trabajo que realizamos en nuestros campos y el convencimiento continuo de producir lo mejor que todos quieren y necesitan. Además, quiero expresar que con nuestros shorthorn ya hemos cruzado la frontera, sea con animales o con embriones, a varios países del mundo, como Estados Unidos, Canadá y algunos vecinos, siendo que no hace mucho tiempo, una ternera logró el mayor premio en una exposición de los EE.UU. Esto demuestra que seguimos produciendo no sólo para nuestro país sino también para todo el mundo, por lo cual venimos proyectando entrar en varios países europeos con nuestra genética. En síntesis, mucha alegría, muy contento y un agradecimiento a todo el grupo que me acompaña en lograr esto, que es el resultado mancomunado del trabajo diario”.-

Contentos y satisfechos

Por su parte, Leonardo Hernández, de cabaña Los Pirulos, de Tres Lomas (B.A) y que se llevó el Gran Campeón Hembra de la raza Limangus, nos expresó que… “estamos muy contentos y satisfechos por este galardón obtenido que no es más que el resultado del esfuerzo permanente que hacemos los ganaderos, día a día, en pos de ir produciendo la mejor carne que el mundo requiere. Y algo muy importante y específico para resaltar es que en la final de la elección del gran campeón había cinco hembras, de las cuales cuatro tenían sangre de nuestros animales: una de nuestra propiedad y las otras genética (semen o embriones) de Los Pirulos, lo cual nos pone mucho más satisfechos. Quiero agregar que, además, hemos comenzado a incursionar en el mercado ganadero del Uruguay, por el cual hemos concretado la primer exportación de animales en pie, de la raza limangus, y con muchas expectativas porque en Uruguay, esta raza, hace muy poco que se comenzó a criar, habiéndose ya fundado la Asociación de Productores de Limangus, pero todavía no tienen los animales de pedigree. Como la genética está muy avanzada, y a raíz de una propuesta de un criador uruguayo, vamos a armar un pequeño núcleo genético de “Los Pirulos” en ese país, para lo cual vamos a concretar la exportación de 7 animales (3 machos y 4 hembras preñadas) con el objetivo de avanzar un poco más rápido de lo que significa la raza Limangus en el vecino país. Por otro lado, si llegamos a tiempo y las circunstancias nos lo permiten, en septiembre estaremos poniendo en las pistas de la tradicional Exposición del Prado, en Montevideo, por primera vez a la raza Limangus con 2 toros y 2 vacas, para hacer conocer a los ganaderos uruguayos la genética de “Los Pirulos: y esto nos tiene muy entusiasmados y con grandes expectativas”.