¡Y…santo remedio!

Hay días en que me visita la nostalgia, y se sienta -confianzuda- al lado de mis recuerdos. Dejo de hacer lo que estoy haciendo y me detengo sin mirar, con los ojos fijos en la nada..(es decir “en todo”), y me voy de viaje por las emociones y por un rato, vuelvo a estar en el lugar donde vive eterna la memoria.

Vuelvo a recordar esas cosas que eran habituales e instranferibles de mi vida..mi abuela en el patio de la vieja casa golpeando la alfombra con una escoba, con los bolsillos del delantal llenos de perejil recién cortado, mitad para el estofado y la otra para remedios caseros…

En el largo pasillo repleto de malvones y macetas oxidadas, al final llegando a la cocina, mi tio Carlos que volvía del trabajo con sus bombachas enormes como su cuore, preparándose para el almuerzo bebiendo de una bota vasca de donde dejaba caer desde cierta altura, el hilo de vino amigo hasta el fondo de su cansancio.

El me enseñó tantas cosas…tantas como las tias que prefirieron ser otras madres nuestras, alternas y reales, en vez de perseguir medias naranjas o amores personales. Ellas, mientras tanto amasaban las empanadas de amor y repulgue en un canto a la caricia, a la ofrenda por el otro. Nosotros, los pibes jugábamos cerca del gallinero, sin más preocupación que no sea esperar el llamado a la mesa…una parte inmensa de mi aún vive en ese patio, en ese zaguán húmedo y oscuro, en esas calles de escarcha y escondidas.

Recetas magistrales

En esos tiempos mucho de todo era casero, incluso los remedios. Recuerdo que cuando me dolía el oido mi viejo aspiraba paciente el humo del cigarro y soplaba dentro de mi oreja… yo confiaba en la pronta sanación, porque cuando era pibe creía que mi viejo -como mi vieja- eran dioses…con el tiempo lo confirmé definitivamente, dioses humanos con errores y virtudes pero inmortales en mi.

Otra imagen que siempre aparece en mi memoria es verlo salir del baño y secarse el pelo sobre la hornalla, con la toalla envuelta en su cuello cubriendo el cielo de su testa para contener el calor. Tenía varios hábitos, otro era el “chupipase” para calentar las almas, una especie de té colectivo, hecho en el tazón grande, con unas generosas gotas de ginebra para que el invierno apriete menos. Nos ibamos pasando el brebaje con la complicidad de sabernos una sola persona…

Siempre hablo del paño caliente en el pecho del resfrío, del vaso invertido en la cabeza bajo el sol para apaciguar la insolación y esperar que refloten las burbujas, así aflojaba la fiebre. Las gárgaras con bicarbonato para el dolor de garganta, el tarro de hojalata con hojas de eucalipto y agua sobre la estufa a kerosene para vaporizar el medioambiente, el ajo para el dolor de muelas, el te de manzanillas para el empacho, el barro enmascarando la herida de la piel, cuando en los días de campo nos atravesaban jejenes, mosquitos y abejas…¡la grasa para curar los primeros botines Sacachispas!, la vieja que insistía que las frutas con vitamina “C” nos ayudaban a esquivar catarros y entonces cortábamos el pomelo por la mitad y con paciencia haciamos incisiones como si porcionáramos una pizza y luego un poco de azúcar por arriba y listo el pollo…es decir el pomelo.

Había que ablandar la naranja haciendo jueguitos con el pie o una rutina contra la pared para que nos entregue su jugo sanador. Epocas donde había que tomar un vaso de agua al revés, cabeza abajo para curar el hipo y donde el vinagre era tan importante como el champú en las cabelleras ocupadas por la ingrata picazón.

La cura de las emociones

Entre tantos remedios y recetas caseras aprendí de ellas que la cucharada de azucar le saca el ácido al tuco, que el engrudo era nuestro primer pegamento escolar y donde empecé a soñar que tocaba el teclado en la vieja Singer de la abuela en esa pedalera de hierro trabajado…

Recuerdo que cuando niño eramos imprescindibles para el hilado, poníamos las dos manos duras, tensas hacia adelante y ella enroscaba la lana con la precisión y la paciencia de una araña…También fuimos sus ojos cuando los años le nublaron la vista, entonces apuntábamos certeros y concentrados el hilo en el ojo de la aguja en un solo intento, ahora comprendemos la dificultad para enhebrar pues las nubes nos esperan a todos, impasibles.

Epocas donde a falta de internetllenábamos albumes esperando ganarnos la Nº 5 que había que ir a buscar a lo de Barracchia… nuestra salud estaba llena de deportes, picados cotidianos en parques, ramblas y la canchita de la parroquia y de la escuela 1, eramos natación hasta que cerraba la pileta, la primer cancha de bowling con el viejo Cobos y actores consumados en las obras del señor Ruli en el colegio politécnico.

Epocas donde la familia era inmensa, donde el vermuth arrancaba la sesión y los pasteles eran caseros y enharinados como los besos de las abuelas. ¡Remedio natural el vivir contenido en el barrio, la familia!. Salud de vivir abrigados entre familia y amigos.

Los familiares de cabecera

Y no faltó alguna tia que nos llevó al curandero por verrugas o algun empacho complejo…entre cintas, rezos y murmullos o acostados boca abajo con un poco de talco en la espalda, esperando el tirón que despegaba la piel en un sonido inolvidable.

Pero como no recordar si hablamos de remedios y salud, a esos médicos de cabecera como se decía antes. Esos que a cualquier hora ante el llamado materno se venían dejando su propio tiempo, con celeridad y empatía, pues eramos un poco parte de su familia y el de la nuestra.

Cuando enfermos lo veíamos entrar con el botiquín ya mejorabamos un poco…confianza y cariño..”Doctor” deciamos agradecidos y él siempre con una sonrisa se quedaba luego de la revisación hablando con los viejos en la punta de la cama. ¡Vaya si dejaban vida por la vida de los demas!… todos seguro recordarán su médico particular, yo recuerdo por siempre al Dr. Gomez Lasso, nunca dejó de ser parte de nuestras cuitas, incluso ya de grandes y él ya jubilado, pedíamos por su visita y consulta y el volvía a ser el consejo, el oído y la palabra cuando mas precisabamos.

Y jamás me olvido de quién cuidó miles de niños en nuestra ciudad… ¡como no homenajear a quien cobijó a mis hijos, a todos ellos, uno por uno, año por año, siempre con una sonrisa eterna dibujada en el rostro, siempre con buena onda. Hablo de Tochi Rosa, nombrarlo es hablar de un familiar querido…el agradecimiento debería ser parte natural de nuestros días y más con toda esta gente que con los mismas conflictos de cualquiera dejaron su tiempo personal para intentar, para cuidar el tiempo de los demás…nada puede pagar tanta generosidad, verlo a Tochi es ver la vida en todas sus etapas.

La madre de todas las cosas

A todos ellos, a Cohen Souza que me trajo a la vida sin dejar de sonreir, a las geniales enfermeras históricas y nuevas, aquellas que luego nos traaín envueltos a nuestros hijos para abrazarlos por primera vez, a la abuela y sus recetas caseras, a los remedios naturales de las emociones les debo la vida…

Pero…por sobre todo (ya que pronto será su día) mi emoción a ese beso midiendo la fiebre en mi frente, a esa persona que dormía al lado de mi cama cuando la enfermedad era también su enfermedad, a ella y a ellas, a todas y cada una de las madres …remedio eterno que vivirá por siempre en la memoria de la piel, del cariño y los recuerdos.

Será cuestión de repetir como podamos algo de esa inmensa generosidad, devolver con paciencia infinita esa misma devoción de nuestra madres con nuestros hijos…para que sepan que siempre, ante el dolor, la angustia y los inviernos, estaremos nosotros para cobijarlos con el remedio inmemorial de la ternura.

Jorge “Alemán” Azpiroz

Músico – Escritor