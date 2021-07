Xiaomi superó a Apple y ya es la segunda empresa mundial de smartphones

Xiaomi, una empresa tecnológica china que hace solo diez años apenas era conocida, se ha convertido en los últimos días en el segundo fabricante de celulares más importante del mundo en cuota de mercado, y por primera vez supera a Apple. Solo Samsung está un poco por encima, pero a este ritmo puede que no tarde mucho en pasarla también.

Según el último informe de la consultora especializada Canalys, en el segundo trimestre del año Xiaomi se ha convertido por primera vez en el segundo fabricante más importante del mundo de smartphones con una cuota del 17%.

