WhatsApp eliminará cuentas sin previo aviso: las razones

WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea más popular del planeta, anunció que bloqueará aquellas cuentas que no cumplan todas las condiciones y reglamento publicado en su sitio web.

Dependiendo de la gravedad o la reincidencia, el mensajero tiene la posibilidad de una suspensión permanente de la cuenta o bloquearla de forma temporal.

Algunas razones por las que podrían entrar en vigencia estas sanciones son: el envío de mensajes en forma reiterada a destinatarios que no fueron agendados o si un usuario es bloqueado por demasiadas personas en un determinado período de tiempo.

Además de enviar spam en forma indiscriminada, compartir enlaces peligrosos, ser menor de edad y también, utilizar softwares de terceros, como es el caso del engañoso WhatsApp Plus.

Este software que promete funciones extraordinarias es una versión no oficial de WhatsApp que se caracteriza por enviar fotos sin límites, crear grupos con gran número de personas, agregar temas para personalizar la aplicación, ocultar los estados y más.

Sin embargo, el problema al que se han enfrentado algunos usuarios WhatsApp Plus es que, durante las últimas actualizaciones, la compañía ha detectado el otro software superpuesto y por eso han aplicado una sanción.

En el menor de los casos, podría corresponder una cesación temporal. Lo que significa que WhatsApp no permitirá usar la cuenta por un tiempo, por lo que, dependiendo de la ‘gravedad’, mostrará en la pantalla un contador con el tiempo en el cual no se podrá acceder a la app.

En cambio, la suspensión permanente quiere decir que, el número asociado a la cuenta no podrá volver a activar el servicio. En tal caso, aparecerá una leyenda que señala “Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda”.

Una de las suspensiones permanentes más comunes se da a quienes ejecutan acciones masivas o automatizadas, así como a usuarios que hayan dado de alta su cuenta para realizar “acciones sospechosas”, o bien, si reincidió en la instalación de una aplicación no autorizada por WhatsApp, tras la suspensión temporal.

Para desbloquear una cuenta de WhatsApp suspendida solo se puede hacer si fue de manera temporal y para ello no queda más que esperar el tiempo que marca la aplicación. Sin embargo, en caso de tener alguna versión no oficial de WhatsApp es importante desinstalarla para no caer en una suspensión permanente. (DIB)