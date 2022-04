Vuelven a contarse casos activos en el distrito

Desde hace unos días, nuevamente hay casos activos de coronavirus en Trenque Lauquen, luego de que una vez más el escenario haya estado en cero durante algunas jornadas.

La Subsecretaría de Salud municipal informó este sábado que se registran dos casos activos de Covid-19 en el distrito, después que en la última semana –desde el sábado 9 de abril hasta ayer (sábado 16)- se reportaran siete (7) nuevos casos positivos, cinco (5) personas recuperadas; y 23 casos descartados, quedando ahora cuatro (4) casos sospechosos.

Los dos (2) casos activos corresponden a la ciudad de Trenque Lauquen y se encuentran en sus domicilios particulares.

Entre los 23 casos descartados, 19 son de la ciudad cabecera y cuatro (4) de Treinta de Agosto, ascendiendo a 33.829 los casos así considerados desde el inicio de la pandemia, hace más de dos años.

En ese mismo lapso, con las cinco (5) personas recuperadas, todas de Trenque Lauquen, suman 15.465 las que recibieron el alta.

Quedan cuatro (4) casos sospechosos, dos (2) de Trenque Lauquen y dos (2) de Treinta de Agosto; Tres (3) permanecen en sus domicilios y uno (1) en el Hospital Municipal.

Períodos

Desde el inicio de la pandemia, Trenque Lauquen tuvo seis períodos sin casos activos. Tres se dieron al comienzo de la contingencia sanitaria, durante los dos primeros trimestres de 2020, cuando prácticamente no había casos en toda la región. El año pasado tampoco se registraron casos a nivel local entre el 24 y el 27 de octubre, así como entre el 21 de noviembre y el 3 de diciembre. Mientras que en el parte semanal del viernes 8 de de abril se había comunicado que no se contaban en el distrito casos activos después de una semana –desde el sábado 2 de abril hasta esa fecha-, a la vez que por esos días no había personas en aislamiento ni tampoco casos sospechosos en el distrito, algo que se había dado después de más de un año y medio.

Aunque en las últimas jornadas volvieron a contabilizarse indicadores con distintas cifras, que de todas formas son bajas, algo que en los últimos días también siguió ocurriendo en algunos distritos de la zona, al menos en Tres Lomas e Hipólito Yrigoyen.

Testeo

El Centro Municipal de Testeo sigue funcionado en el Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana de lunes a viernes de 11 a 14. Y los vecinos que necesiten hisoparse deberán ingresar por el sector de Laboratorio o la entrada principal del centro de salud.

Para hisoparse se sigue dando turno por mensaje de WhatsApp al teléfono (2392) 52-0721 por una cuestión de organización y para que el funcionamiento sea más dinámico, y quienes concurran deberán llevar Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet de obra social en caso de que tengan una y certificado de vacunación Covid-19. El objetivo de este último requisito es conocer en qué situación se encuentra cada vecino que llega a hacerse el hisopado.

En cuanto al criterio de hisopados, los menores de 60 años deben presentar la receta extendida por un médico.

El Departamento Ejecutivo municipal también reitera que por consultas hay que comunicarse al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid de 8 a 16 de lunes a viernes inclusive y de 9 a 13 sábado, domingo y feriados. Y se aclara que en la Línea Covid no informan resultados de hisopados.