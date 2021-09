Vuelve hoy el fútbol liguista de primera después de casi dos años

La Liga Trenquelauquense de Fútbol tiene todo listo para un fin de semana histórico, en el que sus principales categorías volverán a jugar oficialmente luego de un año y medio de pandemia de Covid-19, que a muchos equipos le significó nada menos que dos años sin actividad competitiva a raíz de las medidas de confinamiento y distanciamiento que se aplicaron para detener el avance del virus.

En primera y tercera división hoy se pondrá en marcha el Torneo Único 2021, por el que jugarán Barrio Alegre recibiendo a Monumental, desde las 14 en tercera y a las 16 en primera, con el arbitraje de Cristian Buckmeier, asistido por Nicolás Losada y Pablo Albin. Además en cancha de Atlético Trenque Lauquen el “Indio” recibirá a Ferro Carril Oeste, dirigiendo en primera Luis Molinari junto a los líneas Ignacio Crucianelli y Santiago Molinari.

El domingo, con los mismos horarios, Argentino será local ante Las Guasquitas, bajo la supervisión de la terna de Hernán Losada, Sergio Álvarez y Pablo Albin en primera; y Giat jugará en Beruti con Huracán dirigiendo en la máxima categoría Claudio Maldonado, Daiana García y Leonelo Rueda.

Cabe recordar que en ámbitos como el de la Liga Trenquelauquense de Fútbol no habrá límite de presencia de espectadores.

Inferiores

Por las divisiones inferiores, hoy desde las 13.30 Argentino recibe a Las Guasquitas y Giat a Huracán. Y mañana Barrio Alegre juega de local con Monumental y Atlético TL con Ferro.

Senior

Dentro del Campeonato Apertura del Senior, por la Copa “Omar Gennarini”, que ya está en marcha, este domingo desde las 9.45 jugarán Atlético Trenque Lauquen vs. FBC Argentino, Ferro vs. Progreso, Barrio Alegre vs. Las Guasquitas y Monumental vs. Tres Llantas.

Fútbol Femenino

Por el Campeonato Preparación del Fútbol Femenino, también el domingo pero desde las 12, se medirán en cancha de Ferro, el FBC Argentino ante Racing de Fortín Olavarría por la final, arbitrada por Cristian Buckmeier, asistido por Paola Perego y Cristian Bentrovato.