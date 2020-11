Vuelta a las aulas: el reclamo justo de algunos, el temor justificado de otros y la cautela necesaria

Si bien falta ya muy poco para que termine el año, el debate sobre la vuelta a la presencialidad en las aulas continúa entre padres y madres que dicen que ya es hora de volver a la escuela, otros que consideran que a esta altura del año no tiene sentido hacerlo, docentes que consideran que sí es necesario acercarse a aquellos alumnos que perdieron el vínculo con la institución educativa y aquellos que señalan que las escuelas no están del todo equipadas para que esto pueda darse sin correr ningún riesgo.

En este marco, La Opinión consultó a los gremios de la ciudad para que analicen este panorama complejo.

Claudia Azpiroz, secretaria gremial de FEB, analizó el presente debate con las siguientes palabras: “El reclamo de los papás me parece justo, atinado, comparto su preocupación, pero verdaderamente la situación epidemiológica de nuestro distrito no nos permite esa vuelta que se está pidiendo. A algunas escuelas les costó organizarse, hay mucho personal que está dispensado de la presencialidad y, por esa razón, creo que, con respecto a la salud, no sería adecuado volver y menos en este momento del año”, dijo.

Positivo

Consultada sobre cuál fue el balance que realiza de las pocas clases presenciales que se dieron hace algunas semanas las cuales fueron suspendidas cuando se produjo un notorio rebrote de casos positivos de Covid-19 en Trenque Lauquen, Azpiroz comentó: “Ese primer intento de vuelta a clases presenciales fue muy positivo, siempre un acercamiento entre los docentes y sus alumnos es bueno, siempre da frutos, pero también hay que decir que no todas las familias aceptaron mandar a sus hijos a la escuela por diferentes razones”.

Por último, comentó: “Verdaderamente el panorama es complejo y es muy difícil desde el lado en que se mire analizar este momento, los reclamos son válidos para todos, tanto para los que quieren que las clases vuelvan a las aulas y para los que no”. “Las cosas se dieron así y la suspensión de la presencialidad fue una buena decisión, lamentamos que haya sido tan breve el periodo en que esto pudo realizarse ya que algunas escuelas ni siquiera han podido volver”.