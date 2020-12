Voraz incendio en la sucursal de un importante supermercado mayorista

Según la información publicada por los medios de la vecina localidad las pérdidas en el importante edificio fueron totales. Un gigantesco incendio consumió desde pasadas las 13 gran parte de un supermercado mayorista en Pehuajó ayer a la tarde, generándose un siniestro de grandes magnitudes.

Según la información publicada por los medios de la vecina localidad las pérdidas fueron totales. El local se encuentra ubicado a la vera del acceso Kirchner. Y no hubo que lamentar desgracias personales.

De acuerdo a datos que circularon ayer mismo, al parecer un incendio de malezas se fue de control alcanzando pallets de madera y otros elementos para luego afectar al edificio comercial. Aunque el origen del fuego no fue confirmado oficialmente al cierre de esta edición.

El intenso viento avivó las llamas que se volvieron incontrolables a pesar de los esfuerzos. Y los medios pehuajenses indicaban en el transcurso del siniestro que no habría víctimas aunque sí personas afectadas, ninguna de gravedad aparentemente.

Explosiones

En los diferentes videos que fueron registrados se oyen explosiones casi de manera permanente producto de los elementos inflamables y la misma estructura.

El lugar fue delimitado y se prohibió la proximidad a la gente que se acercó al lugar.

Además el trabajo de distintas instituciones como Bomberos, Policía y el Municipio fue muy importante.

El incendio se desató cuando no había personal dentro del lugar, pasadas las 13.30, cuando la temperatura había alcanzado una marca altísima y el viento soplaba con mucha intensidad.