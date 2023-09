Volvieron a robar el Heliofanógrafo de la estación local del Servicio Meteorológico

La Estación Meteorológica local sufrió un nuevo acto de vandalismo al ser víctima del robo de una esfera de vidrio utilizada como instrumento para las mediciones de luz solar diaria.

Así lo informó el responsable del predio del Servicio Meteorológico Nacional en Trenque Lauquen, Gustavo Mansilla, quien además solicitó la devolución del objeto ya que no tiene utilidad alguna más que la mencionada.

Mansilla expresó a través de las redes sociales que “lamentablemente tengo que informar que por tercera vez nos acaban de robar de la estación meteorológica de Trenque Lauquen nuestro instrumento para medir las horas diarias de sol (Heliofanógrafo). Por favor, si alguien vio algo extraño en el predio de la estación meteorológica de Trenque Lauquen que me lo hagan saber. Y vuelvo a repetir, a las personas que se la llevaron devuélvanla porque no le pueden dar ninguna utilidad, nosotros la necesitamos para trabajar”.

La publicación fue acompañada de una imagen del objeto desaparecido nuevamente en las últimas horas.

Otra vez

Cabe recordar que meses atrás se registró una situación similar, aunque al cabo de unas horas, y tras la difusión de la situación, la esfera fue devuelta a la Estación Meteorológica ubicada en Sarmiento y Pte. Uriburu.

El instrumento se llama Heliofanógrafo y sirve únicamente para medir las horas de sol diarias y es de suma necesidad para la Estación meteorológica de Trenque Lauquen.