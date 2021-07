Vóley y fútbol probaron jugadores para las selecciones

La edición 2021 de los Juegos Bonaerenses 2021 empieza a tener una visible actividad con los entrenamientos y armados de los equipos en aquellos deportes colectivos que serán jugados a base de selecciones.

El sábado por la mañana la actividad estuvo dedicada al vóley femenino en el gimnasio del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo y el fútbol Sub16 que realizó sus prácticas en la cancha de fútbol once ubicada en el predio de Atlético Trenque Lauquen. La jornada no fue completa, ya que el vóley masculino debió ser reprogramado para el día martes.

En este caso, quien estuvo a cargo de la jornada fue José “Cholo” Igartúa y el Profesor Federico Bisio quien testeó a las chicas que se proponen ser parte de la selección de vóley, en tanto que, en el fútbol, fue Franco “Toto” Gennarini quien dirigirá la selección Sub16.

Con respecto a lo netamente reglamentario, este año, la organización de los Juegos Bonaerenses estipuló para los deportes en conjunto el armado de selecciones con el fin de evitar la etapa distrital. Es así que cada deporte tendrá tres selecciones, una por cada categoría, menores, cadetes y juveniles, y en Trenque Lauquen, aquellos deportes que tiene sus respectivas Asociaciones, como ha sido el fútbol o el hockey, el armado de las selecciones corrió por su parte. En caso como vóley y hándbol, el Municipio estará realizando durante esta semana los entrenamientos y confección de las pre-selecciones con el fin de llegar al equipo definitivo la próxima semana.

El sábado

En cuanto a lo ocurrido el sábado, por un lado, en el gimnasio del Polideportivo Municipal las chicas de vóley demostraron sus habilidades con el objetivo de ser seleccionadas. Para ellas los entrenamientos seguirán, ya que durante esta semana habrá dos nuevas convocatorias. Igartúa le contó a La Opinión cómo se llevó adelante la mañana “primero se les habló de cómo será el proyecto, de los días que tienen que entrenar y que todavía quedaran dos días más de evaluación. Estuvo todo muy bien, vinieron una buena cantidad de chicas y creo que de ellas solo dos quedarían afuera”. Los equipos se arman con 10 jugadoras y sus suplentes. En cuanto a los chicos, “Igartúa” confirmó que “tuvimos que pasar sus entrenamientos para el martes a las 14 horas”. Se trata de cambios a los que todos se han tenido que habituar debido a la pandemia.

En otro sector de la ciudad, en el predio del Club Atlético Trenque Lauquen, Franco “Toto” Gennarini comandaba las acciones de un entrenamiento en la categoría Sub16 de futbol con el fin de armar su selección, no solo en fútbol once, sino también en la modalidad de fútbol playa y futsal. En el fútbol el armado de las selecciones quedó en poder de la Liga Trenquelauquense de Fútbol que por medio de proyectos afianzó tres propuestas. Es así que en la categoría Sub14 estará dirigiendo Facundo Olivier, en la Sub16 Franco Gennarini y en la Sub18 Juan Ciotti.

Karting

Por primera vez en la historia el karting estará presente en los Juegos Bonaerenses. Desde la organización sostuvieron: “En la final Provincial serán convocados los mejores pilotos de los distintos campeonatos. La organización general de los Juegos Bonaerenses, anunció que la disciplina karting formará parte de la final Provincial por primera vez en su historia. Por tal motivo los distintos pilotos mejores rankeados a nivel federativo de las competencias que se realizan en la Provincia de Buenos Aires y entre ellos el Karting del Centro, y aunque todavía no está confirmado el escenario, se diagramaría una pista en el playón que se encuentra en el Estadio Único de La Plata”, informaron.

Este año también habrá modalidad virtual y estarán las siguientes disciplinas, en Deportes Electrónicos Fortnite; L.O.L; Clash Royal y F.I.F.A. Además de Free Style Fútbol; Gimnasia Artística;

Patín Artístico (Iniciación); Taekwondo WTF (Formas) y Judo (Formas). Y a nivel Universitarios: Free Style Fútbol.

Competencias en la etapa local

El calendario y programa oficial para los primeros días de competencias en la etapa local ya está confirmado. “Cholo” Igartúa contó los días y horarios, aunque habrá que estar atento a posibles cambios por cuestiones de la pandemia.

Será el tenis single quien sea el primero en salir a la cancha. La actividad de programó para el lunes 19 de julio en el Club Barrio Alegre a partir de la hora 9 en las categorías Sub14 y Sub16. Mientras que el martes 20, también en tenis singles y desde la hora 9, pero en la categoría Universitarios, una de las nuevas modalidades de esta temporada, que al decir de “Cholo” Igartúa ha tenido una buena inscripción. Y en el mismo día la presencia del tenis dobles, en las categorías Sub14 y Sub16.

Siguiendo con el programa oficial, en pelota paleta, el martes 20 habrá competencias a partir de las 14 horas en el Club Progreso.

Para el miércoles 21 un par más de deportes, el básquet en su modalidad de 3vs.3, a las 9 de la mañana, en el gimnasio del Polideportivo Municipal; el atletismo convencional, desde las 9, en la pista del Polideportivo y el ajedrez, en categoría juveniles, a partir de las 10 en el Polideportivo.

El jueves 22 de julio habrá tenis de mesa en el Polideportivo a partir de las 9, y beach vóley masculino y femenino desde las 10, en la cancha ubicada en el predio del “Poroto” Abásolo.

En tanto que el futbol tenis, en todas sus categorías, también participará de la etapa local ese jueves 22 de julio, desde las 14 horas en el Polideportivo Municipal. n

Competencias en la etapa regional

Con respecto al cronograma de competencias de la etapa regional, y aunque la misma puede verse modificada por la pandemia, daría inicio a partir del 17 de agosto. A saber, el martes 17 de agosto: softbol Sub14 masculino y femenino en General Villegas; miércoles 18: softbol Sub17 masculino y femenino en General Villegas; jueves 19: tenis masculino en Trenque Lauquen; viernes 20: tenis femenino en Trenque Lauquen; Lunes 23: futsal en General Villegas; martes 24: acuatlón, natación, cestoball 3vs.3 y pelota paleta en Trenque Lauquen; miércoles 25: ajedrez, bádminton y tenis de mesa en Salliqueló; jueves 26: futbol playa Sub14 en General Villegas; viernes 27: fútbol playa Sub16 en General Villegas; lunes 30: fútbol tenis en Pellegrini y martes 31 de julio: pádel femenino y masculino en Pellegrini.

Seguirá en el mes de septiembre, el día 1: atletismo masculino en Trenque Lauquen; jueves 2: atletismo femenino en Trenque Lauquen; viernes 3: hockey femenino en Trenque Lauquen; lunes 6: rugby en General Villegas; martes 7: futbol once Sub14 en Tres Lomas; miércoles 8: fubtol once Sub16 en Trenque Lauquen; jueves 9: futbol once Sub18 en Pellegrini; viernes 10: futbol 5 femenino en Rivadavia; lunes 13: hándbol femenino en Pellegrini; martes 14: hándbol varones en Tres Lomas; miércoles 15: básquet en Trenque Lauquen; jueves 16: básquet femenino en General Villegas; viernes 17: hockey masculino en Rivadavia; lunes 20: fútbol once femenino en Trenque Lauquen; miércoles 22: básquet 3vs.3 en Rivadavia; jueves 23: finales fútbol once; viernes 24: vóley masculino en Rivadavia; martes 28. Beach vóley femenino y masculino en Rivadavia; miércoles 29: cestobol selección en Tres Lomas y jueves 30 de septiembre: vóley femenino en General Villegas.