Vidal propuso “bajar todas las candidaturas” del PRO y abrir un debate

En medio de las duras pujas internas dentro de Juntos por el Cambio, la ex gobernadora María Eugenia Vidal planteó que el PRO debería “bajar todas las candidaturas” para las elecciones de este año para que el partido pueda dar un debate interno y así “volver a empezar”.

Tras asegurar que un desacuerdo como el que se dio en la Ciudad de Buenos Aires “no es una ruptura”, Vidal planteó la necesidad de bajar las candidaturas del PRO y definir un plan de gobierno para así luego llegar a un acuerdo con las diferentes postulaciones.

“Hoy creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas, a todos los cargos, y volver a empezar. Establecer cuál es la mejor oferta que le tiene para hacer a los argentinos, en la Provincia, en la Ciudad, en el país. Y sobre todo, mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Me parece mucho más importante que el nombre de una persona”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Consultada sobre si ella estaría dispuesta a dar el primer paso y bajar su postulación, respondió que sí, que sin dudas ella lo haría como parte de un acuerdo amplio de PRO. Dentro del partido están anotados hoy en la carrera presidencial Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Vidal, aunque la ex gobernadora podría dar un paso al costado y junto a Mauricio Macri apoyar a la ex ministra de Seguridad.

Vidal lanzó esa propuesta como una salida a la discusión interna que se profundizó luego de que Horacio Rodríguez Larreta resolviera votar en urnas separadas y con boleta única electrónica a los candidatos porteños de los nacionales, en contra de los deseos de Macri.

En la ciudad de Buenos Aires, territorio donde se produjo el origen de la pelea, la lista de dirigentes de PRO que aspiran a ser jefes de gobierno incluye a Jorge Macri, impulsado por su primo Mauricio, y a los dos candidatos de Larreta: Fernán Quiroz y Soledad Acuña. Además, ante la posible impugnación de Jorge Macri por no contar con los años necesarios de residencia en Buenos Aires, empezó a sonar Vidal como posible candidata a jefa de Gobierno.

En ese contexto, la ex gobernadora aseguró que está hablando con todos los referentes del partido para avanzar con su iniciativa de bajar las candidaturas. “Para mí es mucho más importante hacer eso que instalar una candidatura personal a lo que sea. La sociedad nos está reclamando otra madurez”, acotó y argumentó que Mauricio Macri dio el primer paso en ese camino cuando renunció a competir en las próximas elecciones.

“Creo que el PRO se debe una discusión honesta sobre su programa de gobierno y mostrárselo a la sociedad, que lo tenemos, no importa quién gane. Si hay competencia, cuáles van a ser las reglas, porque no todo vale. Hace tres semanas propuse reglas concretas para la competencia, para que sea sana, que nos sume. Y el lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar en el equipo”, continuó. Y dijo que en 2015, cuando decidió ser candidata en la provincia, no pensó en ella, sino “en el proyecto”.

El factor Milei

La diputada nacional sostuvo además que el expresidente, al ser uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, hará todo lo posible para fortalecerlo y desmintió los rumores de una eventual alianza del sector más duro del PRO con Javier Milei. “Ni Patricia, ni Mauricio, ni nadie de Juntos por el Cambio haría nada que lo rompiera o lo quebrara. Tampoco la propia Lilita (Carrió)”, afirmó.

Por la mañana, poco antes de estas declaraciones de Vidal, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, había invitado en declaraciones radiales a Macri y a Bullrich a crear un nuevo espacio e ir a una interna. (DIB)