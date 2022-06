Vidal: “Me gustaría ser candidata a presidenta” pero “voy a hacer lo mejor para Juntos por el Cambio”

La diputada nacional del PRO y exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reafirmó este jueves que en las elecciones del próximo año le “gustaría” ser candidata a presidenta, pero dijo que va a hacer “lo que sea mejor para Juntos por el Cambio” (JxC) y que eso se va a resolver entre marzo y abril de 2023.

En una entrevista a la emisora cordobesa LV3 le preguntaron si le gustaría ser candidata a presidenta, a lo que respondió: “Por supuesto que me gustaría, pero también he dicho que no hay que poner al carro delante del caballo. Hay una Argentina urgente que no puede estar supeditada a ambiciones personales”.

Ayer, Vidal participó de una recorrida por la ciudad de La Plata junto al expresidente Mauricio Macri y el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, que aspira ser candidato a gobernador bonaerense en los comicios del año que viene.

“Voy a estar en el lugar que me toque, donde yo más pueda aportar. No estoy especulando, voy a hacer lo que sea mejor para Juntos por el Cambio y eso lo resolveremos en marzo y abril del año que viene”, manifestó la legisladora nacional, que se encuentra recorriendo Córdoba para mantener reuniones con distintos sectores sociales, productivos y económicos.

“Ningún festival”

“Si el Presidente hubiera venido acá, no hubiera dicho que hay un festival de importaciones”, manifestó por su parte la diputada de Juntos por el Cambio, con respecto a la falta de insumos que padece el sector automotriz en Córdoba.

“La importación es parte del crecimiento y la producción, quienes gobernamos tenemos la responsabilidad de estar cerca del que trabaja del que produce. Escuchar fue siempre la base del PRO”, expresó.

Mesa Nacional

La exmandataria bonaerense (2015-2019) participará mañana del encuentro de la Mesa Nacional de JxC, que se realizará en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en una jornada de trabajo con exposiciones y deliberaciones de los principales referentes políticos y equipos técnicos sobre la temática de la “agroindustria e innovación”.

“Vamos a escuchar a todos los sectores productivos de la provincia, también a los referentes de JxC, equipos técnicos de producción y de economía para plantear propuestas al plan que estamos trabajando si la gente nos elige en 2023”, manifestó la legisladora bonaerense del PRO.

La agenda de Vidal en Córdoba contempla visitar varias localidades del interior, entre ellos Arroyito, Río Cuarto y Villa María. (DIB)