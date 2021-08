Vidal asegura que los dirigentes de JxC entendieron que “no es momento de agresiones”

La precandidata a diputada de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que trabaja para que la coalición triunfe en las elecciones presidenciales de 2023, y consideró que los dirigentes de ese espacio optaron por “dar vuelta la página porque no es momento de agresiones”, tras un arranque de campaña signado por fuertes cruces internos.

“Los problemas que tiene la Argentina, que no son nuevos, no los va a resolver un partido. Se necesita urgentemente un acuerdo de distintas fuerzas políticas. Quiero ser la voz de los que quieren un país distinto. Estoy trabajando para que Juntos por el Cambio gane en 2023. Ese camino se empieza a construir en esta elección, no se puede esperar”, señaló Vidal en declaraciones a radio Rock and Pop.

En relación a las pujas internas de Juntos por el Cambio, la exgobernadora bonaerense agregó: “Acordamos entre nosotros, y por ahora lo venimos cumpliendo, dar vuelta la página. No no es momento de agresiones entre nosotros ni descalificaciones”.

“Me enamoré de la Provincia”

En otro tramo de la entrevista, María Eugenia Vidal contó que cuando el expresidente Mauricio Macri le pidió volver a postularse en el distrito bonaerense, le “resultó raro” porque se sabe que hizo “toda su carrera política en la Ciudad”.

“Pero me enamoré de la Provincia”, dijo Vidal, que añadió que siente que hoy los dos precandidatos de JxC “(Diego) Santilli y (Facundo) Manes son líderes nuevos” en el distrito y eso es positivo, pero dejó claro que apoya al primero.

La exgobernadora consideró que “es muy importante estar en la Cámara de Diputados”, porque en ese lugar “se jugará si el oficialismo tener mayoría o no” después de las elecciones de este año. “Siento que este Gobierno está definiendo un rumbo para la Argentina que yo no quiero”, subrayó. (DIB)