Vida de radio… vida de periodismo

Un poco de historia

«Comencé en la Escuela Nro.1 y en cuarto año paso al Colegio Politécnico donde concluyo mis estudios primarios. El secundario lo hago en el colegio Di Gerónimo y lo termino, por razones de trabajo, en la Escuela Comercial nocturna. Trabajaba de día y estudiaba a la noche.

Desde muy chico, en el Colegio Politécnico, de la mano de Raúl Mollard, conocí el arte del teatro, hice obras de teatro y comenzó a despertar en mí el agrado por el arte en general. Gracias a Raúl muchos saltaron a las tablas.

Alguna vez, en la Escuela de Comercio fui maestro de ceremonia en un acto en conmemoración al Gral. San Martín. Estaba allí presente Ana Iriarte de Mina, esposa de un compañero de trabajo, Hugo Mina, en ese entonces director de LU11, a los cuales les pareció bien mi desempeño, mi dicción, mi tono de voz y forma de expresarme y me convoca a ser locutor de LU 11. Luego de algunas pruebas en su domicilio particular, en la calle Monferrand , comencé a trabajar allí.

¿Cómo hacías con el estudio?

Mientras trabajaba, hacía locución iba estudiando a distancia la carrera de Locutor en la Academia ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica). Rendí examen como alumno libre en Buenos Aires.

Estudié e hice las prácticas a distancia, que no resultaba tan fácil. Iba a Santa Rosa, Tandil y varios lugares más a cubrir notas y hacer cursos o tecnicaturas como hoy se le llaman. Hubo muchos exámenes que incluían preguntas sobre geografía, historia, literatura, historia de la música, cuatro idiomas, etc. Formaban un gran compendio de preguntas que en el examen final te las toman. Así coroné mis estudios y me recibí de Locutor Nacional.

Rendí para un medio Nacional, Canal 9, y me seleccionaron, pero yo en esa época estaba muy comprometido, había logrado mi casa propia y cuestiones y compromisos personales importantes, entonces me costó y me cuesta mucho el desarraigo de Trenque Lauquen. Y al mismo tiempo el sueldo de ese canal era el mismo que pagaban en LU11. Seguro todo el mundo ha comenzado así en las grandes ciudades, por ejemplo Buenos Aires. Con el tiempo van apareciendo cosas, trabajos y demás, entonces decidí quedarme y aquí estoy. Siempre con ganas de volar. Hoy estoy aquí, dentro de 15 días, 1 mes, 1 o 10 años. No sé.

En LU11 estuve 12 o 13 años. Fue la experiencia madre. Fue la escuela de muchos, algunos son agradecidos y reconocidos como yo, y otros no. Para mí LU11 es la frecuencia, está ahí, lo que siguió después con otras administraciones fue distinto, como dice el dicho “los hombres pasan, las empresas quedan”. Como empresa esa radio ha sido la enseñanza de muchos locutores que hoy siguen estando en actividad, como es mi caso.

¿Cómo surgió tu propia radio?

Luego quise transitar por mi propio camino y creé a FM música, dónde solo se emitía música, no había micrófono abierto ni publicidades. Dejo luego LU11 como empleado y paso a ser productor de un programa por la mañana de 6 a 8 horas, “El Club de la Buena Yerba”, junto a Alberto Garabito. Fue una experiencia maravillosa. Compartimos muchos años “pateando” las calles. Organicé bailes en la zona, pero no era un negocio estable. Pero me ha ido bien. En síntesis, gitaneándola siempre. Yo me siento más gitano que locutor.

LU11 comenzó a hacerse muy costoso. Estaba bajo la administración de Fernando Valloni (ahora fallecido). Una mañana me fui. Mientras tanto manejaba una especie de agencia de publicidad, con la cual podía seguir sosteniéndome. Un día me encuentra en la esquina de 25 de Mayo y Avellaneda, Roberto Nazar y me propone “abrir micrófono” en Radio Omega, la cual recién había comprado en la calle San Martín. Se creó un proyecto ambicioso de mudarse al lado del diario. Trabajé allí 3 años.

¿A quiénes te gustaría agradecer?

Vuelvo a LU11 como productor y locutor. Todos trabajamos para lograr este resultado. No soy de mandar, soy de enseñar, pero aquí cada cual sabe lo que tiene que hacer, no hay egoísmo para nada. Cuánto más publicidad vendas de tu programa no hay techo en cuanto a ganancias. Si haraganeas no te irá tan bien.

Quiero agradecer principalmente a todos los que están trabajando en la radio, a los que no están trabajando por haberme aguantado, ya que soy muy difícil trabajando, para mí las cosas tienen que salir bien sí o sí. Cuando termina el programa, si me salió bien me voy contento y si me salió mal me voy con una carga muy negativa que al otro día trato de revertirla.

Cada empresa tiene una artística y un trabajo muy personal y un equipo de trabajo muy grande para llegar a la gente, y el mundo es ancho y ajeno y está a disposición de todos para que nos puedan escuchar a todos.

Agradecer a los auspiciantes desde hace más de 40 años que ya son amigos. A quienes nos escuchan y un gran augurio para vos Miguel en éste nuevo emprendimiento de crear una radio innovadora vía Internet. Todo medio de comunicación sea FM, AM, etc., es ilimitado para que puedan ser escuchadas por todos.

Y un agradecimiento a vos Miguel, que fuiste parte también de esta historia. Como cuando compartimos espectáculos de bailes y fiestas en la noche, como “La noche de la Luna”. Poner en el medio del campo una confitería lo que nos dio trabajo y divertimos mucho, como en Primera Junta.

Estoy feliz de que estés en carrera nuevamente, no cualquiera inventa “El Loco de las Pampas Chatas”, “Los Duendes de Pincén” y no cualquiera sale a volar cómo vos. Pienso que hoy son más los que “carretean” que los que se animan a volar»

Por Miguel Angel Andrade

Habitante de las Pampas Chatas