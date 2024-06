Victoria Villarruel cargó contra Kicillof por la reforma educativa

“¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”. La dura frase corresponde a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y fue expresada para referirse al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los cambios impulsados en las escuelas secundarias bonaerenses. Villarruel aseguró, en tanto, que “sacar la repitencia de los alumnos avala y acrecienta los desastrosos resultados”.

Así, la titular del Senado criticó con dureza las modificaciones realizadas en materia educativa en la Provincia. A través de sus redes sociales publicó fotos de Kicillof junto al secretario general de Suteba, Roberto Baradel, al líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quienes tildó de “impresentables”.

“En una provincia donde para el Gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”, lanzó la vicepresidenta. Y concluyó: “¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”.

De acuerdo con lo informado este jueves por el Gobierno bonaerense, la reforma del ciclo secundario comprende una vuelta de las calificaciones numéricas, con aprobación con 7 puntos. Con con menos nota los estudiantes deberán “intensificar” contenidos o recursar materias, no años completos, y de esa forma se elimina la repitencia. Además, habrá una libreta digital del estudiante, equipos de apoyo al inicio del ciclo y propuestas formativas para enlazar con la universidad. (DIB)