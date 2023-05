Vibrante concierto de la Big Band en la Biblioteca Rivadavia

Los dos bises no alcanzaron y la gente se quedó con ganas de seguir escuchando buenas canciones de jazz, funk, soul, pop y blues. Un aplauso sostenido despidió el último sábado a la Big Band en la sala principal de la Biblioteca Pública Rivadavia -colmada como hacía tiempo que no se veía-, luego de 80 minutos de un concierto vibrante, que incluyó clásicos de James Brown, Bart Howard, Adele, Pharell Williams, Bruno Mars y Stevie Wonder.

La banda, de la Escuela Municipal de Música, se lució con un repertorio que repasó temas inolvidables. Comenzó con “Treasure”, de Bruno Mars, “Valerie”, de The Zutons y la emblemática “I feel good”, de James Brown, temas que sirvieron para exhibir el logrado ensamblaje de los instrumentos y la voz versátil de Carina Sottosanto. Siguieron otras canciones cantadas y algunas instrumentales, como “Splanky” y “Lil’ Darlin’”, de Neal Hefti, o “Pick up the pieces”, de Averige White Band. Y al final, llegaron los momentos más destacados, que encendieron al público con “Rolling in the deep”, de Adele y Paul Epworth, “Happy”, de Pharell Williams, “Superstition”, de Stevie Wonder y “Uptown funk”, de Bruno Mars y Mark Ronson. Y no fue todo, porque la banda tuvo que hacer dos bises a pedido de la gente, que despidió a los músicos con una aclamación.

Músicos

Cabe destacar que, para este concierto, la Big Band estuvo integrada por la vocalista Carina Sottosanto, Iván Castro (flauta traversa), Guillermina Rossi, José Goicoechea y Marianela Carena Colón (clarinetes), Mónica Bardaro, Patricia Mola, Cecilia Contreras, Leandro Perucca, Matías Molinaris y Daniel Madama (saxos), Marcelo Mapelli, Melina Almeira y María Emilia Fuhr (trompetas), Luciano Ramos (trombón), Andrés Fonterosa (armónica), Miguel Pagani (contrabajo), Santiago Novareux (batería), Juan Pedro Ledesma (guitarra) y Martín Larroudé (piano, arreglos y dirección).