Veterinaria “La Yunta”, calidad de atención, compromiso profesional y capacitación permanente

Un nuevo Día del Veterinario se conmemora en Argentina y qué mejor oportunidad para, en la fecha que reconoce el trabajo que estos profesionales desarrollan en la atención de pequeños y grandes animales, conocer la historia de Veterinaria “La Yunta” la cual trabaja en la ciudad desde hace cinco años.

Valeria Peluffo, quien junto a su marido Francisco Zuccardi dirige esta clínica en Trenque Lauquen, dialogó con La Opinión y contó su historia y las características del servicio que, desde “La Yunta”, se brinda a la comunidad. “Soy de Rosario, empecé a estudiar veterinaria en Casilda, tengo una hermana más grande que estudió esta carrera y a mí también me gustaba. Desde muy chiquita me gustaba todo lo que estaba relacionado con la profesión. Si bien no tenía mucho contacto con lo que es el campo, estaba bastante ligada a este trabajo por mi hermana” cuenta.

“La Yunta”

Respecto del proyecto que dirige junto a su compañero, Peluffo contó que comenzó hace cinco años. “Mi marido es de Beruti y decidimos instalarnos en Trenque Lauquen, nos gustó mucho la ciudad, veníamos a pasear, nos gustaba y decidimos arrancar acá a desarrollar la profesión. La realidad es que no teníamos mucho para invertir en una veterinaria y nos largamos de a poco, tratando de incorporar cosas nuevas”, dijo antes de agregar: “Somos dos veterinarios, mi marido Francisco (Zuccardi) hace la parte de grandes animales, rodeos, cría, tambos, vacas, toda la parte de sanidad bobina, aftosa, tuberculosis y reproducción. Hace poco incorporamos un ecógrafo que permite la detención precoz de preñez. También hacemos cirugía, clínica y sanidad equina. Por otro lado, tenemos la clínica para pequeños animales donde ofrecemos atención y cirugía general. También vendemos accesorios, alimento y todo lo que necesitan”.

Perfeccionamiento

Un aspecto imprescindible en ésta como en cualquier otra profesión es la capacitación permanente. Así lo señala la entrevistada al contar: “Seguimos perfeccionándonos, haciendo cursos de capacitación. Con todo esto de la pandemia en nuestra profesión se ampliaron las ofertas on line de perfeccionamiento que en otros momentos era más complejo de hacer”.

En cuanto a cómo fue el trabajo durante los meses de pandemia, la profesional contó que “el trato y la atención siempre es la misma, es muy particular de cada veterinario y cada ser humano”. “Nosotros vimos a la gente muy preocupada por otras cuestiones, uno trata de acompañar de la mejor manera posible más allá de lo que la mascota necesite. En los primeros meses de la pandemia, se trabajaba sólo lo básico y, con respecto a la atención, tenía que ser sí o sí de urgencia. En su momento no podíamos atender y pospusimos algunas atenciones. Pero las mascotas sí o sí necesitan cierta atención y cuidados que uno no puede dejar hacer. Pero en ese momento el trabajo era menos y sólo lo indispensable”.

Efectos

Consultada sobre si la pandemia, y más precisamente la situación de cuarentena, pudo afectar la salud de las mascotas, la médica veterinaria contó: “Sí, totalmente. Sobre todo en los felinos se nota muchísimo más el cambio, son muy estresables. De pronto el tutor estaba en la casa las ocho horas que antes salía a trabajar y las mascotas se veían afectadas porque se modificaba su ambiente y su rutina como también se vio afectado un perro que paseaba todas las semanas y no pudo salir durante un tiempo. Obviamente se dan patologías asociadas a este encierro que es un cambio a su medio ambiente y a su rutina. A todos nos afectó y a los animales también”.

El futuro

Respecto de cómo se continuará trabajando al frente de la “La Yunta” en los años venideros, la profesional entrevistada comentó: “La idea es seguir perfeccionándome, tratar de especializarme en lo que son pequeños animales, sobre todo en felinos que es lo que más me interesa para poder brindar siempre un mejor servicio y de mejor calidad. Trabajamos justamente para lograr eso, para que sea una atención de calidad y poder abordar al paciente”.

Por último, Valeria Peluffo decidió culminar esta entrevista enviando un feliz día a todos los colegas, con quienes siempre hacen interconsultas. “Me gusta destacar eso, porque la posibilidad de poder estar en contacto con distintos colegas y poder trabajar interdisciplinariamente está buenísimo. Desde que llegamos a Trenque Lauquen siempre tuvimos buena relación con todos. Espero que se siga dando y que podamos seguir trabajando de esa manera” remarcó.