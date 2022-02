Un Torneo Interligas está cada vez más cerca de concretarse entre las ligas de fútbol del Oeste, Trenquelauquense y de General Villegas. El jueves por la noche hubo una reunión donde se consignaron nuevos detalles.

Consultado ayer por La Opinión, Miguel Pacheco, presidente de la LTF, confirmó: “Venimos encaminados” en cuanto a la concreción del certamen que uniría las tres ligas el segundo semestre del año. Además, confirmó que el Senior iniciará su temporada el fin de semana del 5 y 6 de marzo, al igual que el Torne Preparación en primera y tercera categoría.

En la noche del jueves, dirigentes de la Liga del Oeste, la de Trenque Lauquen y la de Villegas se congregaron en la ciudad de América para evaluar la posibilidad de realizar un torneo en conjunto en la recta final del año. El saldo fue positivo, aunque recién se trata del primer paso. De esta manera lo detalló Futbol del Oeste. Los presidentes de las tres ligas en cuestión, Guillermo Santos, Miguel Pacheco y Daniel Cuello, estuvieron presentes junto a otros integrantes de sus respectivas mesas directivas.

La opción que más consideración tuvo fue la de que cada liga dispute sus respectivos torneos Apertura y Clausura, y tenga a su campeón de temporada. Luego sí, afrontar un Interligas del que participen todos los equipos, dividiéndose en grupos, en principios serían 8 zonas de 4, y que los mejores posicionados accedan a octavos de final, cuartos, semifinales y la final.

“Obviamente que este es un primer bosquejo que se charló, ya que ahora serán las propias ligas quienes trasladen esta propuesta a sus clubes afiliados para ver qué posibilidades habrá de que sea viable. Además, se dialogó sobre la posibilidad de disputar torneos Interligas en Fútbol Femenino y Fútbol Senior, algo que también generó entusiasmo. Próximamente, a medida que las ligas vayan teniendo reuniones con sus clubes irán surgiendo novedades. Lo cierto es que esta idea entusiasma al ambiente futbolero, por el hecho de poder ver a sus equipos compitiendo a nivel regional” se marcó.

El Preparación

Desde la LTF se anunció: “Llamamos a reunión a los delegados del futbol femenino para el 2 de marzo a las 20:30” y se agregó: “Con respecto al Torneo Preparación 2022. Todo club que necesite probar jugadores de otra institución, deberá contar de ésta, con una autorización previa, por escrito, de la que deberá pasarse copia a la Liga, con no menos de 48 horas de antelación a la fecha que han de utilizarse los servicios del jugador prestado. La falta de este requisito significará la pena de un año de suspensión”.

El Torneo Preparación en primera y tercera comenzará el 5 de marzo, donde se medirá FBC Argentino frente a Ferro Carril Oeste (Zona B); Las Guasquitas contra Progreso (Zona B) y Barrio Alegre ante Tres Llantas (Zona B) y seguirá el domingo 6, entre Atlético Trenque Lauquen y Monumental (Zona A) y Atlético Pellegrini frente a Giat de Beruti (Zona A). Queda libre Huracán de Pellegrini (Zona A). En tanto que el Senior jugará el domingo, en horas de la mañana, donde su primera fecha será Argentino vs. Las Guasquitas; Barrio Alegre vs. Ferro Carril Oeste; Giat de Beruti vs. Monumental y Atlético Trenque Lauquen vs. Progreso, cumpliendo fecha libre Tres Llantas.