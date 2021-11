«Venimos de dos años muy malos por las prácticas políticas y queremos revertir eso»

A poco más de dos semanas para las elecciones generales, el primer candidato a concejal por el frente Vamos con Vos, Mariano Luzzi, habló del trabajo que vienen realizando de cara a este último tramo de la campaña.

Al respecto sostuvo que el objetivo es intensificar el contacto con los vecinos, escucharlos y brindarles propuestas de soluciones concretas a los problemas cotidianos. Y aseguró que el entusiasmo es grande y las expectativas para a las elecciones generales son positivas.

Con Randazzo

En diálogo con La Opinión, el candidato por el frente que lidera Florencio Randazzo aseguró: «Venimos trabajando mucho. Tuvimos un plenario en 9 de Julio hace alrededor de 20 días donde estuvo el candidato a diputado nacional Florencio Randazzo, los candidatos a diputados y senadores provinciales y los concejales de los distintos distritos de la Cuarta Sección Electoral. Y allí se analizaron varios de los puntos que hay que reforzar».

Y añadió: «Randazzo preguntó sobre las PASO y cómo se habían vivido en cada uno de los distritos. Y nosotros la verdad que estamos muy contentos con lo realizado porque somos un partido nuevo con gente nueva y la mayoría no pertenece a la política. Gente común y corriente con propuestas nuevas y con la visión del ciudadano común».

La calle

Por otra parte Luzzi señaló: «Randazzo reforzó la idea de salir a la calle, de escuchar a los vecinos. Y la experiencia que recogimos durante todo este tiempo nos dice que tuvimos muy buena aceptación principalmente porque somos un partido nuevo, todas caras nuevas y eso me parece que está bueno porque el enojo colectivo con la clase política quizás no nos toca».

Debate y propuestas

Por otra parte el entrevistado recordó que formó parte del debate entre candidatos que se realizó en el Centro Cívico la semana pasada organizado por el Colectivo Trenque Lauquen por Más Participación, donde según indicó: «Respondimos algunas preguntas, dimos a conocer algunas de las propuestas que tenemos y la verdad que estamos entusiasmados, encaminados y laburando mucho».

Y añadió: «Estamos con muchas ganas. Los vecinos en general saben que me dedico a otra cosa y no exclusivamente a la política, que la verdad es que es algo que me gusta y que tengo ganas de hacer. Pero también tengo que atender a mis negocios que gracias a Dios están funcionando este año tanto el gimnasio como la distribución de agua, como la organización de eventos, que tenemos uno preparado para diciembre».

«Venimos de dos años muy malos donde no hubo movimiento, donde estuvimos estancados por las malas prácticas políticas que le hicieron mucho daño al comercio y a los gimnasios en particular. Y la verdad es que queremos revertir todo eso. Y por eso estamos laburando mucho, con muchas ganas, escuchando a los vecinos con la idea de brindarle y aportarle soluciones concretas y puntuales a los problemas cotidianos», cerró.