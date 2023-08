El primer precandidato a concejal por La Libertad Avanza Gustavo “Coco” Bories habló con La Opinión acerca de còmo encara el espacio el último tramo de la campaña de cara a las elecciones PASO del próximo domingo. En este sentido remarcó que el no contar con los recursos económicos de otros espacios políticos los hace “correr en desventaja” aunque se mostró confiado en que la fuerza que a nivel nacional lidera Javier Milei superará el piso para estar en las elecciones generales de octubre.

En primer lugar Bories señaló: “Estamos en el tramo final de la campaña, repartiendo boletas, no hemos podido ir casa por casa por una cuestión de tiempo y cantidad de gente que se necesita. Y tampoco tenemos recursos para poder pagar esa tarea. Directamente no tenemos recursos económicos, lo hacemos a pulmón y la verdad es que es difícil”

En este sentido añadió: “Todos laburamos, no nos sobra el tiempo así que vamos haciendo lo que podemos”.

Expectativas

Por otra parte el precandidato sostuvo que “las expectativas son buenas”. “Vemos que la gente tiene mucho hartazgo con la política pero por otra parte nos reciben bien. Y en general los vecinos piden sobre todo que no los defrauden. Y se llega a este punto en que la gente te pide por favor que no les mientan. Es muchísima la gente que ese siente así, el hartazgo es generalizado. Y si vos salís a la calle y hablás con la gente te llevás una sorpresa tremenda respecto a la edad de la gente que va a votarnos. Hay como un mito acerca de que Milei capta el voto joven pero la realidad que vemos es otra”, señaló.

Y consideró que ello se debe a determinadas razones. “Hace 70 años que peronistas, radicalismo y las alianzas que nos vienen gobernando nos han engañado. Por eso creo que si hay hartazgo general, hay que elegir otra opción”, sostuvo.

En este sentido remarcó que “es importante que la gente vaya a votar y no se quede protestando en el sillón de la casa porque eso no soluciona nada”.

Por otra parte Bories sostuvo: “Tenemos las mejores expectativas de superar el piso para acceder a las elecciones generales. Son alrededor de 600 o 700 votos. Creemos que lo vamos a superar pero los goles hay que hacerlos”.

Ademas el precandidato recordó que en las elecciones anteriores obtuvieron más de 1.100 votos en las PASO y 2.300 en las generales. “Estuvimos a poco de meter un concejal. La apuesta es lograr mejorar estos resultados”, aseguró.