Vecinos reclaman y desde la Comuna destacan avances y piden paciencia

A través de un escrito, comerciantes y vecinos de la zona céntrica de la ciudad solicitaron al Ejecutivo una reunión urgente para abordar la problemática de la presencia de tordos en el sector ya que consideran que todas las medidas adoptadas hasta el momento no han logrado resolver la situación.

El texto, que lleva la rúbrica de distintos comerciantes y vecinos de la zona céntrica de Trenque Lauquen sostiene: “Por la presente, los abajo firmantes, propietarios, comerciantes, empleados de comercio y vecinos de la calle Villegas de nuestra ciudad, solicitamos a Ud. que ponga en disposición a la comisión que corresponda, la problemática que nos aqueja, los famosos y conocidos tordos, que en bandadas y como ‘plagas’ con coreografías admirables dignas de ver, llegan a diario, por las tardes/noches, para posarse sobre las copas de los árboles (plátanos), dejando gran cantidad de excrementos sobre veredas, vidrieras, frentes y vehículos, además de un olor fuerte, desagradable y nauseabundo, que en conjunto genera una contaminación con posibles focos de infección y riesgos de enfermedades”.

“Claras víctimas de esta situación estamos siendo los comerciantes y vecinos del sector, que tenemos que lidiar cada día con la suciedad generada por dichas aves, para tener nuestros comercios limpios y en condiciones de recibir a nuestros clientes. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que no han surgido efecto las decisiones tomadas a través de los años, pedimos una reunión con la comisión competente, a los efectos de exponer la situación adversa y problemática que nos ocasiona a los comerciantes y vecinos del sector”, se señaló también.

Resultados

En tanto, en entrevista con el programa “Cada Día” de FM Omega, la directora municipal de Espacios Verdes, Germana Cuniberti, comentó que desde el año pasado se empezó a buscar “otro tipo de soluciones a lo que se había hecho anteriormente” ante el problema ya que no hubo resultados definitivos. “Se buscaron cantidad de opciones, averiguamos en muchos lugares, y la verdad es que no nos convencía ninguna de las opciones que había ya que no daban garantías de resultados positivos. Y una de las opciones que encontramos, que sabemos que realmente es efectiva, porque, de hecho, se está utilizando en aeropuertos, en canchas de fútbol, en canchas de tenis de césped, es el uso de aves rapaces con cetreros especializados. El tema es que teníamos que encontrar un cetrero que estuviera radicado en Trenque Lauquen. No se podía traer de otro lado, porque esto no es algo que se hace de un día para el otro”, explicó.

La funcionario comentó seguidamente: “En ese momento me contacté con el cetrero local Fernando Maggi, y le propuse hacer esto. Él no se dedicaba a esto, pero averiguó cómo era el método. Él sabe mucho de cetrería, hace mucho que es cetrero, y organizó. Comenzamos en abril del año pasado. Él tenía que esperar a poder comprar los pájaros que se usan para esto, aves nacidas en un criadero, para durante varios meses poder adiestrarlas. Se comenzó a trabajar el 1 de febrero de este año, hace dos meses. Él comenzó en Villegas y Pasteur, aproximadamente, y ahora ha llegado hasta la calle 9 de Julio, y si se observan esas calles, están limpias”.

A partir de esto Cuniberti señaló que ahora se sigue avanzando, recalcando que “esto no es de un día para otro” y que “la realidad es que da muy buenos resultados”, algo que se puede ver caminando por el tramo donde ya se ha trabajado.

La titular de Espacios Verdes sostuvo de todas formas que aún “quedan igualmente las últimas cuadras de la Av. Villegas, que es donde los vecinos están muy molestos porque muchas de las bandadas se han ido corriendo y hay mucha cantidad en las últimas cuadras, donde falta pasar”. A esto añadió que, según estuvo conversando con el cetrero, en pocos días va a poder pasar por allí.

“Se viene limpiando bastante todo, pero esto continúa con pasadas regulares, porque esto hace que las bandadas sepan que hay aves rapaces en la zona y no vuelvan. No es inmediato pero es efectivo”, resaltó, para volver a señalar que en zonas como las de la esquina de Villegas y Oro está todo limpio, cuando antes se padecía de mucha suciedad ocasionada por los tordos. E indicó que puede haber alguna suciedad de paloma, pero muy poca.

Respecto al destino de las aves que se van del centro, comentó que no hay un rumbo certero, pero una posibilidad es que se muevan en parte a la zona de quintas, a la vez que por ahora también se ve que algunos ejemplares se van acumulando en cuadras donde todavía el cetrero no ha pasado. En este sentido, señaló entender a los vecinos y les pidió un poco de paciencia, agregando que ya se están viendo resultados ante un problema que tiene por lo menos 25 años.