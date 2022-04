“Vamos por un salario digno, y si no lo podemos recomponer sabemos qué hacer”.

Tras el recambio dirigencial a nivel nacional en la Unión Obrera Metalúrgica, donde días atrás Abel Furlán reemplazó a Antonio Caló como máxima autoridad, el secretario general de la UOM Trenque Lauquen, Alberto Barrios, habló de una jornada histórica para el gremio, en la que el secretario general sale del interior y por primera vez hubo dos listas, al menos por un momento, y se dio un día muy agitado.

“Antonio Caló decidió bajarse y hay un nuevo secretario nacional, pero en un momento hubo dos listas”, señaló Barrios, quien marcó que hay un gran respeto hacia Caló, añadiendo que “hubo otra lista que no estaba de acuerdo” y “llegó un momento en que Antonio se vio sin apoyo y ante una posible fractura de la organización decidió bajarse y quedó una única lista, que fue la del nuevo secretario general Abel Furlán”.

El referente local destacó que las seccionales bonaerenses aportaron 33 congresales para la elección nacional y que las de la provincia apoyaron en conjunto a Furlán, quien es “secretario general de Campana, un hombre de perfil bajo, muy inteligente, muy ubicado, dialoguista, y de mucho combate en la calle”, según describió Barrios.

Salarios

En cuanto a los próximos pasos con esta nueva conducción, tras un reciente acuerdo salarial cerrado por la gestión nacional saliente, Barrios adelantó que el venidero aumento, en noviembre, “se saldrá a pelear en la calle”. “La idea es pasar por arriba de la inflación para no perder poder adquisitivo. Cuando venga la revisión acordada para noviembre, de no aceptar las cámaras empresariales, habrá lucha en la calle”, anticipó.

Respecto a esto y la escenario regional, Barrios comentó: “En la zona somos mas pacíficos, pero el reclamo salarial está. El trabajador está muy desconforme con el salario. El 45 por ciento parece voluminoso hoy pero con la inflación en octubre habrá que ver si quedó abajo de la inflación o no. Ahí está el descontento. Vamos por un salario digno y si no lo podemos recomponer ya sabemos qué hacer”.

Además sostuvo: “El porcentaje es importante pero no la forma en que se arregló porque lo queríamos en dos veces, y no se dio así”, un punto que según él había despertado disconformidad en las seccionales del país.

Por otro lado el dirigente local destacó que la actividad metalúrgica está al 100 por ciento y se han agregado empresas nuevas inclusive.

Cambios

Además Barrios hizo referencia a un necesario cambio en los ingresos gremiales. “Hoy se va todo en salud y no se pueden hacer más gastos en turismo y cuestiones de oficina. No alcanzan los fondos. En salud hay muchos gastos en dólares y preocupa no dar las prestaciones en el futuro”, sostuvo.

Por último resaltó: “En definitiva, la UOM es democrática y ha elegido como corresponde”.