“Vamos fortalecer el campo nacional y popular”

Luego de mucho analizarse y especularse con lo que podría ocurrir en la interna del Frente de Todos, fue la Lista 2 encabezada por Leticia Badino la que se impuso con contundencia ante las nóminas encabezadas por Mónica Estévez y Sebastián Solimano, Lista 10 y Lista 6, respectivamente.

Minutos después de conocerse los resultados oficiales, La Opinión pudo dialogar con Badino quien, feliz y visiblemente emocionada, destacó el trabajo realizado por todo su equipo durante las semanas de campaña. “Estoy emocionada, sobre todo por el compromiso de los compañeros y compañeras y por ver la alegría que en este momento sienten ellos. Han puesto todo no sólo para salir adelante en esta campaña, sino que, durante el acto electoral de hoy, estuvieron en cada mesa defendiendo los votos convencidos de que esta era la mejor opción dentro del Frente de Todos”, dijo.

Convocatoria

Consultada sobre cómo continuará la campaña de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, Badino comentó: “Mañana descansaremos y luego empezaremos a convocar a todos los compañeros que no estaban participando con nosotros, queremos fortalecer el campo nacional y popular en Trenque Lauquen y seguir trabajando. Siempre vamos a convocar a todos, siempre estamos convocando a todos”.

Por último, expresó: “En lo personal me siento agradecida, porque lo que yo veo en este grupo de personas que me acompañan es un compromiso real, no sólo ideológico, sino también afectivo. Siempre vamos a estar caminando y seguimos caminando. Acá no se termina nada, sino que empieza todo”.