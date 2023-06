“Vamos a seguir creciendo, el pueblo se agranda y necesitamos brindar mucha más prevención”

Como cada 2 de Junio se conmemorará en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario y, más allá de ser una jornada festiva y de reconocimiento para el trabajo esencial que los integrantes de todos los Cuarteles Centrales de la Argentina brindan a su comunidad, es también un día para realizar un balance de lo realizado y de analizar todo aquello que aún queda por proyectar.

En ese marco, La Opinión dialogó con el presidente de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen, Juan Nappi, quien contó cómo recibe el cuartel local este Día del Bombero 2023. “El 2 de junio es el día más lindo que pueden tener todos los bomberos y uno lo vive como tal porque ha sido también bombero. Entonces el Día del Bombero es magnífico para todos quienes estamos relacionados con la institución, es una jornada en la cual estamos todos unidos, más allá de cualquier discusión que podamos tener”, dijo antes de agradecer a la comunidad por la permanente ayuda brindada para que la institución continúe creciendo y equipándose.

“Siempre estoy muy agradecido con toda la gente de Trenque Lauquen porque esto se hace con el dinero de la gente. Y a la gente le digo que vamos a crecer mucho más porque el pueblo se agranda y nosotros necesitamos mucha más prevención. Por eso queremos concretar el Destacamento atrás de la vía, además de todas las obras que estamos haciendo. Y es muy posible que pronto recibamos una muy buena noticia”, adelantó aunque consideró pertinente no brindar mayores detalles hasta tener la certeza de su concreción.

Previsión

Asimismo, Nappi hizo hincapié en la manera que la institución que preside tiene de administrar los fondos con los que cuenta para poder realizar el mantenimiento diario de todas sus instalaciones y, además, realizar importantes inversiones. “Este Consejo Directivo tiene por costumbre guardar más de lo que se puede porque nosotros tenemos que vivir con la espalda cubierta. Si bien todo esto se maneja con dinero y no hay otra forma y por eso le pedimos siempre la colaboración a la gente, a los productores agropecuarios y a toda la comunidad, también tenemos que saber administrarnos. Por eso separamos el dinero para cada cosa y hay plata que no se puede tocar porque es la espalda cubierta de todo el cuartel y sólo se tocaría para realizar una gran inversión. Hasta hora, lo que es para equipamiento es para equipamiento, lo que es para mantenimiento es para mantenimiento, lo que es para funcionamiento es para para funcionamiento y así con todo. A veces se nos va un poco de las manos el valor del gasoil que es uno de los gastos más importantes que hoy tenemos. Se gasta gasoil de ida, de vuelta y mientras las horas de trabajo con la bomba sigue gastando. Pero, de todas maneras, nos administramos bien”.

Campaña

Asimismo, el entrevistado afirmó que la institución volverá a insistir con la campaña para que todos los socios de la Cooperativa de Electricidad puedan, a través de su recibo de luz, colaborar con Bomberos Voluntarios aportando $150 ya que hoy lo hace sólo el 37% de los usuarios.

“Con esa campaña nosotros queremos cobrar más barato pero que se incluya a todos los socios de la Cooperativa -recordó-. Es verdad que nosotros tenemos que ir casa por casa para que aquellos socios que quieran colaborar con Bomberos puedan informar su deseo de hacerlo de forma expresa. Pero no le podemos pedir más a los bomberos a quienes les exigimos orden interno, dedicación, academia y práctica. Además ellos tienen su trabajo personal y su familia. No podemos recorrer todo el pueblo casa por casa. Entonces, le pedimos a la Cooperativa si podía realizarse de la siguiente manera: Que se anotara a todo el mundo y que aquél que no quisiera colaborar con Bomberos se borrara. Y, de esa manera, a nosotros nos sacaban todo ese inmenso trabajo que era recorrer toda la ciudad porque no tenemos la disponibilidad de la gente para poder hacerlo. Esa es la verdad, no es que no supiéramos que debíamos visitar cada casa para que los vecinos pudieran decidir sumarse a colaborar con la institución”, explicó.

Y añadió al respecto: “La idea era que la Cooperativa los incorporara a todos conjuntamente con un registro de oposición para que quien no quisiera pagar se borrara. Creo que es falta de buena voluntad por parte de la Cooperativa que se basa en un reglamento el cual nosotros respetamos, pero esperábamos otra respuesta por parte de la institución”.

Buena voluntad

En el mismo sentido, Nappi señaló que “consideramos que no es bueno que sólo el 37% de los usuarios pague por el resto que no paga nada, porque nosotros salimos para todos. Por eso vamos a seguir insistiendo con esta campaña, pienso que la Cooperativa tiene que tener la buena voluntad de hacerlo y los socios usuarios son quienes tienen que decidir si quieren sumarse o si no quieren hacerlo. A través de todos los comentarios que recibimos podemos afirmar que fue muy bien acompañada esta idea y recibida positivamente. Pero creo que el Consejo Directivo de la Cooperativa de Electricidad deberá tomar un poco de cartas en el asunto y ver si nos puede dar esa mano. De todas maneras, nuestra institución se encuentra económicamente bien para hacerle frente a todos los compromisos que tenemos, pero necesitamos más colaboración porque la construcción del Campo de Entrenamiento nos va a demandar mucho dinero”.