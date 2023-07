El precandidato a intendente por el radicalismo local de una de las listas de Juntos que competirán en las elecciones PASO, Francisco Recoulat, habló acerca de la campaña de cara a los comicios del próximo 13 de Agosto y destacó la presencia de dirigentes trenquelauquenses en lugares relevantes dentro de la nomina de precandidatos en la Provincia de Buenos Aires.

Ademas se mostró convencido de que se enfrentan a un desafío muy grande, aunque aseguró contar con un equipo de trabajo idóneo, a la vez que anunció que en unos días se realizará la presentación oficial de la lista que encabeza.

Presentación

En primer lugar Recoulat confirmó que esta semana se realizará la presentación de la lista local atendiendo a la agenda del Intendente Miguel Fernández. “Queremos que esté, al igual que Valentín Miranda, que va como precandidato a diputado en primer término. Es una lista trenquelauquense y es un hito histórico del reconocimiento del trabajo de radicalismo en este tiempo”, enfatizó.

Por otra parte el precandidato a intendente habló de los precandidatos a consejeros escolares de su espacio y remarcó: “En el Consejo Escolar tenemos una lista completa de renovación y vamos a trabajar para darle conocimiento en la comunidad de todos los integrantes de la lista, ya sea precandidatos a concejales como a consejeros escolares”.

Sobre los nombres que componen la lista de precandidatos a una banca en el HCD que lo acompañan, Recoulat destacó entre otras las figuras de Esteban Vidal, Virginia Monzó, Germán Lauro y el resto de la nómina, al tiempo que consideró que “es también una lista de renovación en tiempos donde la política está tan criticada”. “Queremos que se conozca la lista y quiénes la conforman, después vendrá la hora de las propuestas”, explicó.

“Muchos desafíos”

Además el dirigente indicó que “Trenque Lauquen tiene mucho por hacer, muchos desafíos”, y remarcó: “Vamos a hacer foco en las cosas que se puedan realizar, no queremos una campaña vacía”.

Y agregó “A nivel local tenemos cosas para mostrar, cualquier vecino tiene a mano a los dirigentes y es más viable lo que se hizo y lo que no. Trenque Lauquen ha tenido muchos aciertos en su historia, pero vemos que es importante elegir. Tenemos el desafío de gobernar y no es para improvisación, tenemos un gran equipo con mucha responsabilidad porque eso es importante en el armado. Pretendemos una continuidad con una renovación, con cambios”.

Boleta

Por otra parte Recoulat reiteró que la boleta con la cual participará en las próximas elecciones tiene un alto componente local en los casilleros de precandidatos en la provincia. Al respecto recalcó: “Vamos a estar con la boleta de Patricia Bullrich, Miguel Fernández como vicegobernador y Valentín Miranda como diputado, y yo como precandidato a intendente, esperamos que la gente nos acompañe”.