Valentino Alaux y su debut en los autos de fórmula

Debut más que positivo para Valentino Alaux en los autos del Sport Prototipos que el fin de semana estuvieron presentes en Pigüé. El joven piloto dialogó con La Opinión y detalló cómo fue su primer paso en los autos de fórmula. Fue por la séptima fecha de la CatSO y se dio un debut más que auspicioso, segundo en la primera final y quinto en la segunda de las carreras, casi sin haber probado con anticipación.

“Me subí el jueves y creo que me fue bastante bien, en clasificación estuve muy cerca de la punta, sin poder usar ruedas nuevas por una cuestión de reglamento”, comentó Valentino, que tiene su carrera actual arriba de los kartings, y poco a poco quiere seguir sumando experiencia siendo el Sport Prototipos el primer paso.

“Es un auto de fórmula con algo de carrocería. Me costó un poco acostúmbrame a bajar a segunda, algo que no había hecho hasta el momento, y también el uso del embrague, donde cometí un error en la segunda largada y por eso se me sancionó con 5 segundos”, explica.

En esa segunda carrera “pasó de todo”, contó Valentino. “Largué quinto, hubo varios roces, yo rompí el piso del auto y eso me hizo perder carga aerodinámica por lo que me costaba doblar, así que entré a boxes y me pude recuperar hasta terminar cuarto en pista, pero por el recargo de la falsa largada terminé quinto”, indicó.

Buen presente

Sin dudas una gran experiencia para Valentino que, sin conocer el auto ni el circuito, supo estar a la altura de los rivales.

Con 16 años, el hijo de Sergio Alaux manifestó que quiere seguir viendo a su padre correr. “Papá lleva muchos años corriendo, pero yo no lo pude ver tanto, y recién en estos años es que lo puedo disfrutar más de cerca” comenta.

Sobre su futuro, dijo: “Nuestra idea es poder estar en el 2023 corriendo en la Fórmula Metropolitana, así que estamos trabajando para eso”. Por lo pronto, este fin de semana estará corriendo en el Kartódromo Ciudad de Trenque Lauquen en una nueva fecha del Kart del Oeste.