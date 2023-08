Vaciaron cuentas del Colegio de Abogados

La ola de ataques cibernéticos continúa afectando a vecinos e instituciones locales, y recientemente el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen fue víctima de un delito de este tipo, a partir del que perdió una cifra económica de $ 14.250.000.

La Opinión pudo confirmar este hecho desde el propio Colegio de Abogados, donde se señaló que inicialmente desde la Secretaría se informó que a principios de semana no funcionaba la mesa virtual en un momento en que había que renovar unos plazos fijos y no se podía. En tanto, al día siguiente, el martes, se descubrió una importante faltante económica y, según se señaló, se cree que “hubo un hackeo” sobre dos plazos fijos de aproximadamente 7 millones de pesos cada uno, cuyos montos desaparecieron, ascendiendo el total del faltante a $ 14.250.000, según se informó.

Denuncia

Desde el Colegio se hizo la denuncia penal, tomándose contacto con el área de Delitos Cibernéticos de la fiscalía a cargo, y también se tomó contacto con el banco en cuestión.

También destacaron que no se había notado nada raro en los días previos al delito, y destacaron que se sospecha que los responsables debieron falsificar identidades, porque para retirar el dinero de los plazos fijos se necesitaría la firma del tesorero y el presidente del CADJTL. Además destacan como “raro” el hecho de que no salte ninguna alarma por una operatoria con un volumen tan alto, “algo que no es habitual en el Colegio”.