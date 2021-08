“Uno trabaja para sostener siempre la misma calidad del producto para que el cliente nos siga eligiendo”

Panadería “La Ideal” es uno de esos comercios que son casi una institución en Trenque Lauquen. Como muchos otros, hace años que se destaca en el rubro acompañado por una clientela fiel que siempre lo elije para adquirir algunas de sus variadas elaboraciones.

No es casual que esto ocurra. Por el contrario, esta óptima respuesta de las personas a su oferta de facturas dulces, saladas, masitas y panes especiales se debe al reconocimiento que “La Ideal” tiene, muy bien ganado, luego de años y años de trabajar con esfuerzo y mucho compromiso.

La Opinión dialogó con su propietario, Walter Tomé, quien, junto a su familia, está al frente de este emprendimiento comercial desde el año 2004. Él contó sus comienzos en la actividad y el difícil presente que, como otros tantos, atraviesa el rubro panadero.

“Arranqué en el año ‘88, con mi viejo éramos electricistas en 30 de Agosto y en un momento de fuerte crisis, algo similar como lo que pasa ahora en el que uno tiene un trabajo y también sale a hacer changas y el que está con todo los impuestos al día y trabajando bien se ve perjudicado, salió la oportunidad de comprar las maquinarias de lo que era la Espiga de Oro en Trenque Lauquen ubicada en presidente Uriburu y Gobernador Irigoyen. Y así arrancamos con la panadería junto con mi viejo y yo de ayudante sin tener idea de nada”, recordó el vecino al tiempo que, risueño, comentó que “arrancamos sin saber nada de panadería. Lo único que yo sabía del pan era ir a buscarlo con la bolsita de los mandados. De a poco fuimos aprendiendo. Era otra época, se cocinaba antes con el horno a leña y el trabajo era muy distinto”.

Proyecto propio

El entrevistado contó que “en el ‘95 esa panadería cerró y yo me fui a trabajar a la panadería en la que estoy ahora hasta el 2004 cuando mi patrón de aquel momento me dijo que no quería seguir, que quería alquilar la panadería y que si me interesaba se la podía alquilar yo. A partir de ahí seguí sólo junto a mi familia. Vendí un Fiat 600 que tenía para comprar algunas bolsas de harina y arrancamos, siempre con mi familia empujando”.

Consultado sobre cómo fue ese desafío de elegir hacer el camino propio y estar al frente del comercio, Tomé no dudó en afirmar que “la verdad que fue muy linda esa experiencia porque se arrancó desde abajo, no teníamos anda y la fuimos luchando junto con los empleados que teníamos. Después los hijos se hicieron grandes, uno es el que hoy amasa el pan. Hoy con la pandemia tenemos las dos empleadas recuperándose del Covid-19 y me están ayudando mis dos hijas”, comentó.

La pandemia

Respecto de cómo afectó la situación de pandemia a su negocio, el comerciante contó que “se notó mucho la falta de movimiento, la baja en las ventas. Golpeó en todos los costados. La

inflación que existe hoy a causa de que el gobierno está asistiendo en todo lo que puede, emitiendo mucho, genera una suba de precios importante. La materia prima aumentó desde febrero más del 400 por ciento y eso no se puede trasladar a la gente y se van achicando las ganancias. Los cortes horarios y las restricciones también afectan mucho. Nosotros trabajamos con hoteles, restaurantes, casas de comida, hacemos panes especiales y eso se cortó todo”.

En el mismo sentido, contó que “y también ocurre lo que ha pasado siempre cuando ha habido una situación similar. La gente empieza a elaborar productos en su casa y vende por Internet, desde tu casa sin pagar impuestos. De esa manera, el producto va a ser más barato que aquél que lo pueda ofrecer teniendo una vidriera”.

Elaboraciones

Walter Tomé recuerda cuáles son los productos que sus clientes pueden encontrar en su panadería. “Manejamos todo lo que es factura dulce, facturas saladas, panes de varias variedades, panes especiales para lomo, hamburguesas, confiterías, variedades de masitas, masas finas, tartas, postres, y, de a poquito, se va a trabajando, pero tampoco podemos largarnos a hacer muchas cosas”, dijo antes de recordar que “en el 2016 hice un curso de pastelería en Buenos Aires, pero hoy la materia prima es muy cara. Un kilo de almendras sale $2 mil. ¿Cuánto tenés que cobrar un postre con almendras entonces? Es imposible”.

Por último, comentó cómo ve el futuro del movimiento económico en Trenque Lauquen y en el país. “Acá está todo muy claro: la vacuna va a ser fundamental. Si la gente no se vacuna, no vamos a volver a tener algo de la vida que teníamos ni el movimiento que tenía Trenque Lauquen. Es importante que la gente se concientice y así vamos a poder salir y encontrarnos, va a haber más movimiento, porque hoy está todo muy cortado. Antes, a las 6 de la mañana ya teníamos gente que nos compraba, hoy hasta las 8 no aparece nadie”.

Sobre el final, se mostró agradecido por el apoyo constante de sus clientes quienes, a pesar de contar con más opciones de compra, siempre eligen comprar en “La Ideal”: “Siento que la gente me elige. Este mes, a partir del 6 de julio tuvimos que cerrar por Covid-19 hasta el 20 y yo pensaba que, cuando volviéramos a trabajar, iba a haber que remarla y no fue así, la gente nos decía ‘cómo los extrañamos’. Es más, un negocio que trabaja con nuestros productos cerró hasta que volvimos. Los clientes son fieles”, expresó antes de señalar: “Hoy se está poniendo difícil por los aumentos de la materia prima, pero uno trata siempre de sostener la misma calidad de producto para que la clientela nos continúe eligiendo”.

Tomé decidió culminar la nota enviando “un saludo a todos los panaderos y en especial a mis empleados”.