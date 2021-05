Uno de cada cuatro links en páginas de Internet está roto

Uno de cada cuatro links -hipervínculos- presentes en las noticias de Internet de determinadas páginas resulta completamente inaccesible, una cifra que aumenta progresivamente en las páginas web más antiguas y llega hasta el 72 por ciento en las que se crearon en 1998.

Así lo alertó un estudio efectuado por la Universidad de Harvard (Estados Unidos) que recoge Columbia Journalism Review, que se centró en los contenidos periodísticos publicados en internet para analizar el estado de los enlaces profundos y conocer qué porcentaje de ellos están rotos.

En la investigación, que se basa solo en las noticias de la página web del diario The New York Times (desde 1996 hasta mediados de 2019), se han analizado 553.693 artículos con hipervínculos, en los que en total había 2.283.445 millones de enlaces a otras páginas fuera de la web del medio. De ellos el 72 por ciento son enlaces profundos, es decir, a URLs concretas y no a directorios principales.

De ese 72 por ciento, uno de cada cuatro enlaces en la muestra (el 25 por ciento) resultaba completamente inaccesible, y la página no cargaba por diferentes motivos. (DIB)