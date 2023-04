“Uno agradece mucho a la vida cuando la gente reconoce tu trabajo, eso es muy lindo”

“¿Y cómo se llama el Pantera?”, podrá preguntarse más de uno que desde hace muchos años conoce a esta personalidad trenquelauquense, pero que siempre la ubicó más por su apodo que por su nombre de pila. Es que así sucede muchas veces cuando el sobrenombre de una persona conocida en la comunidad pasa a ser su sello distintivo. Mucho más si esa persona tuvo un fructífero paso por el fútbol local, actividad en la que se destacó bajo los tres palos.

Así ocurre con Luis “Pantera” Bengochea quien, en esta oportunidad, fue entrevistado por este medio, aunque no por el fútbol, sino por ser un mecánico reconocido vinculado, como todos, al mundo del repuesto. Él dialogó con La Opinión, recordó sus comienzos y explicó de qué manera afecta el actual panorama económico a su trabajo cotidiano.

Presente complejo

“Respecto a los repuestos yo tengo proveedores de Córdoba y Buenos Aires. De los productores de equipos de gas yo compro permanentemente y vendo permanentemente. Esa es mi vinculación con el rubro. Más allá de dedicarme a venta e instalación de equipo de gas, siempre el repuesto está presente por una cuestión de que hay recambio, desgaste y tenemos que colocar repuestos permanentemente”, dijo Bengochea antes de agregar que “hoy estamos en una situación media complicada a causa de la inestabilidad que estamos teniendo, pero permanentemente el repuesto está presente no sólo en el rubro nuestro, sino en todo lo que sea mecánica porque el desgate generalizado siempre está. Nosotros, que hacemos mantenimiento, también nos manejamos con repuesteros locales. Compramos todo lo que es encendido, electricidad, se compra permanentemente y diariamente”.

En el mismo sentido, agregó que “en lo que respecta al GNC (Gas Natural Comprimido) en el taller estamos obligados los talleristas a tener repuestos porque, para poder vender los repuestos, más allá de todo, tenemos que tener una inscripción en el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) que certifique tu habilitación para brindar este servicio. Después, la repuestería se generaliza como en todos lados, hay una generalidad de artículos que necesitás sí o sí tenerlos en el taller porque las fallas, cuando vienen, a veces se trata de eso: desgaste y necesidad de reponer los accesorios”.

Inestabilidad

Respecto de cómo repercute la actual situación económica del país a su actividad cotidiana, señaló: “Ha afectado mucho. A mí, con tantos años de taller como tengo yo, me ha tocado pasar muchas crisis. A veces las situaciones te favorecen, a veces te perjudican, a veces te ponen palos en la rueda y la duda siempre es decir por qué tienen que pasar estas cosas que te desacomodan porque, generalmente, pasan cosas que el común de la gente no se entera. Hoy ocurre que hay muchas reglamentaciones, pero lo malo es que está reglamentado para cierta élite de gente que maneja los mercados y te bajan una normativa que implica que vayan variando los costos de lo que es repuestos, accesorios o también aparece alguna normativa nueva que, en lugar de favorecer el movimiento o el sistema laboral, lo entorpece y lo frena”.

30 años

En otro tramo de la trama con este medio, el Pantera recuerda: “Arranqué en octubre de 1993, así que estoy casi por cumplir 30 años. Los sinsabores que te da este oficio ocurren siempre, y más que nada, al principio porque todo cuesta hasta que le tomás la mano. Pero uno ha ido progresando en cuanto a la experiencia, porque, como la vida misma, este es un rubro en el que no terminás de aprender nunca. Pero en lo que es el GNC ha progresado mucho, se ha mejorado mucho el sistema. En un principio se renegó mucho e incluso muchos hoy lo creen medio tabú, pero en esta trayectoria puede decir que no he tenido jamás problemas con nadie, los motores a mí me han andado perfectamente, nunca tuvimos roturas de un motor por GNC. Al contrario, cuanto más nuevos son los vehículos, mejor funciona el GNC, lo hemos comprobado en autos de alta gama hasta en autos de los más comunes. Con estos equipos hemos tenido nada más que satisfacciones. Yo estoy muy conforme. Sigo eligiendo este trabajo, porque, con aciertos y desaciertos, no es fácil mantener un comercio y mantenerse durante muchos años. Siempre pienso que, si permaneciste 30 años en un mismo oficio, es que hiciste las cosas medianamente bien”.

Trayectoria

El entrevistado reflexionó sobre sus años al frente de su taller. “Uno se enorgullece porque atrás de cada negocio hay un apellido, una trayectoria. Y eso está bueno porque hoy al frente del taller está mi hermano y uno inculca eso, la honestidad, la responsabilidad, la seriedad, creo que eso es fundamental y, ante todo, algo que creo que nos está faltando mucho a los argentinos que es el sentido común”. “Es muy lindo el reconocimiento de la gente, uno es un agradecido de la vida de que la gente te reconozca por el trabajo que hacés más allá de que uno también ha hecho otras cosas. Yo siempre dije que el deporte me ayudó mucho y empezar esto fue un desafío muy importante porque yo a este taller lo empecé en sociedad con un tío que después se fue de Trenque Lauquen, a hacer lo mismo pero en otro lado, y de buenas a primera me tocó encontrarme solo y decirme ‘y ahora cómo sigo’. Y todo siguió con resultados óptimos y más que positivos y que la gente te reconozca y te valore es muy, muy lindo, incluso que venga gente de otra zona a traerte laburo habla muy bien del taller”.

¿El fútbol o la mecánica?

Sobre el final, Luis “Pantera” Bengochea aceptó el desafío de contestar la siguiente pregunta:

– Si tuvieses que elegir: ¿Abajo de los tres palos o adentro de un taller?

– Realmente es una muy linda pregunta. Pienso que son momentos porque la vida está hecha de momentos. Y en su momento fue el fútbol porque siempre dije que si no hubiese sido por el fútbol sería una persona común más de la ciudad y el fútbol fue el sostén, el pilar y el trampolín para estar donde hoy estoy comercialmente. Porque gracias al fútbol evolucionó mucho el ‘Pantera’ como persona y eso me llevó a evolucionar también como comerciante que no es poco”.