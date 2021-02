Unión se consagró campeón del beach voley femenino

Con la consagración de Unión como el gran campeón del Beach Vóley Femenino al superar al equipo de Las 2021, llegó a su fin la participación de esta disciplina en las Olimpíadas del Reencuentro y de la Juventud, que organiza la Dirección de Deportes del Municipio.

De la competencia participaron 14 equipos y 70 jugadoras que le dieron el marco que se merece a este torneo, llegando a la final dos equipos técnicamente muy buenos.

Por un lado un legítimo campeón que se destacó por la potencia y habilidad de sus jugadoras, como Cintia Pedernera, Sol Taborda, Daiana Vitores y Belén Reartes y por otro, el otro equipo finalista en el que se destacó la experiencia y jerarquía de Emilia Ahmar, Natacha y Soledad De Paulo, Virginia Goycochea y Lucila Torres.

Fue una final muy pareja y recién promediando la mitad del set el equipo campeón pudo hacer la diferencia y mantenerla hasta el final.

Además en la tarde noche del miércoles Sport Pehuajó empató con el Club Nuevo Trenque Lauquen, finalizando de esta forma la ronda clasificatoria en Hockey Femenino sobre césped.

La edición actual de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud se desarrolla en el marco de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 bajo normas de protocolo de bioseguridad, para preservar la salud de los participantes, tal como se viene recordando.

Definición

En los cuartos de final del beach voley femenino, Las Koalas superaron a Si me tomo una Cerveza por dos sets a cero (Parciales 21/8 y 21/16), Las Mamut a Las Agustinitas por dos sets a cero (Parciales 21/15 y 21/18), Unión venció a Virus 21 por dos sets a cero (Parciales 21/10 y 21/6) y Las 2021 superaron a 30 de Agosto por dos sets a cero (Parciales 21/7 y 21/19).

Por las semifinales Unión superó a Las Koalas por dos sets a cero (Parciales 21/14 y 21/16) y Las 2021 a Las Mamut por dos sets a cero (Parciales 21/15 y 21/12). Ya en la final Unión superó a Las 2021 por dos sets a cero (Parciales 20/19 y 21/12).

El equipo campeón formó con Cintia Pedernera, Sol Taborda, Daiana Vitores y Belén Reartes.

Y las posiciones finales dejaron campeón a Unión, subcampeón a Las 2021, tercero a Las Koalasy cuarto a Las Mamut.

Hockey

En el ámbito del hockey, Sport Pehuajó empató con Club Nuevo Trenque Lauquen (0 a 0). De esta forma se definieron las clasificaciones a las semifinales: el 1º y el 2º de la Zona “A” y de la Zona “B”. Por la zona “A” clasificaron Atlético Rivadavia y Treinta de Agosto, y por la zona “B” clasificaron Locomotora Verde y Club Nuevo Trenque Lauquen.

Ayer jugaban la final entre los equipos de Atlético Pellegrini y FBC Argentino de la Sub 16 en las instalaciones del Club Argentino.

En mayores se daban también las semis, entre Atlético Rivadavia vs. Club Nuevo Trenque Lauquen y Locomotora Verde vs. Treinta de Agosto.

Voley

Anoche también había voley con Los Gatos vs. La Pantera y Argentino vs. Las Lechuzas.

Y beach voley masculino con Cocoon vs. Los Mielsitas, Cocoon vs. Los Lesionados, Resto Voley vs. Quien dijo Mía y Los Picantes vs. Casi Voley.

Básquet

Hoy debutará el básquet con El Rejunte ATR Raquetaso vs. La Birrería TL a las 20.15 y desde las 21.30, Mi Vieja Mula vs. Indumentaria S&S.