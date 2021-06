“Una tragedia educativa, no sólo de contenidos, sino también en la salud emocional de los chicos”

El concejal de Juntos por el Cambio Matías Cardini fue contundente respecto de su opinión sobre la posibilidad de una vuelta a la presencialidad en las aulas del distrito. “Nosotros estamos a favor de una vuelta a la presencialidad de manera urgente porque no se puede perder ni un día más. Lo que ha pasado el año pasado y lo que está pasando este año es una tragedia educativa, no sólo en lo que respecta a los contenidos, sino también a la salud emocional de los chicos. Recordemos que el propio Ministro de Educación reconoció que 1 millón de chicos perdieron el contacto con la escuela en el 2020. Para darse una idea de esto último, 1 millón de chicos serían 17 canchas de River repletas. Esa cantidad de chicos se alejó del sistema educativo en el 2020”, dijo el edil.

En el mismo sentido, agregó que “en Trenque Lauquen, las cifras señalaban que 900 chicos se alejaron del sistema educativo. Eso es una tragedia y no hay que perder ni un día más ni dejar que esto se agrave. Y el fundamento principal es que, como está comprobado en el mundo, en Argentina, en la Provincia y en Trenque Lauquen, las escuelas (cumpliendo protocolos rigurosos como los que se venían cumpliendo) no son lugares de contagio significativos de Covid-19. Eso está comprobado. No es un slogan. Es así. Entonces, es hasta canallesco plantear esto como una dicotomía entre la salud o la educación presencial. No es así. Es salud y educación presencial segura. No hay que elegir una u otra. Los que nos quieren hacer elegir están confundidos”.

Por último, señaló que “el cambio de criterio que ha tenido (Axel) Kicillof en el Conurbano es una señal de que cambiaron las consideraciones porque no hay nada desde el punto de vista epidemiológico que justifique lo que el gobernador ha decidido con el dedo”. “Nos alegramos muchísimo por la vuelta a la presencialidad de los chicos del Conurbano, pero también pedimos que el interior no sea castigado. ¿Por qué Girodías no va a tener clases presenciales y sí una escuela de La Matanza? ¿Cuál es la razón epidemiológica que justifica ese criterio? Es totalmente absurdo” enfatizó.