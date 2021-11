Este fin de semana se presentará la Ciudad de Buenos Aires la obra «Else y Henry», escrita y dirigida por Puy Navarro, obra estrenada con éxito y repercusión en Nueva York y España.

Puy Navarro es una reconocida actriz, dramaturga y directora valenciana, que ha desarrollado su carrera en Nueva York y España. Las funciones serán en El Extranjero Teatro, una hermosa sala ubicada en el mítico barrio del Abasto. Y de esta obra participa el actor trenquelauquense Martín Urbaneja quien, una vez más, vuelve a destacarse en una importante producción presentada en la Ciudad de Buenos Aires.

«Más allá de lo teatral, pienso que esta obra cumple una función social muy interesante debido a que se expone una temática dura y necesaria para reflexionar como es la muerte asistida», comentó el actor en diálogo con La Opinión.

Sobre la obra

Respecto del argumento de la obra, puede señalarse lo siguiente: Else y Henry viven en su casa de Río Piedras, Puerto Rico. Else ha contraído una enfermedad terminal y el tratamiento a seguir es muy fuerte. Ella quiere acabar con su sufrimiento lo antes posible pero su marido, Henry, lucha para que ella resista.

El doctor de la familia les habla de un nuevo tratamiento, que puede alargar la vida de Else hasta que la medicina pueda encontrar una cura, pero para ello Else necesita un trasplante.

Richard, el hijo de Henry con su primera mujer, llega a la isla a visitar a su padre después de 10 años. Henry le pide a su hijo que sea el donante, pero acaban peleando. Henry tiene que decidir entre los deseos de Else de morir o hacer todo lo que esté en su mano para salvarla. «Else y Henry» es una historia universal sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor. Amor de pareja, amor filial, amor de familia.

Cabe destacar que «Else y Henry» recibió el Tercer Premio en el Concurso Nacional de Escritura en EEUU «Nuestras Voces», otorgado a las nuevas voces de la dramaturgia hispana en Nueva York.

La obra está protagonizada por Silvina Katz, Marcelo Pozzi, Martín Urbaneja, Alexia Moyano, José María Gómez Samela y Bautista Duarte. Contará con música en vivo compuesta y ejecutada por Alejandro Navoa y Rodolfo Lema. Y la puesta en escena y dirección general es de Puy Navarro.

Complemento

Por último, cabe señalar algunas actividades complementarias a la representación: «Charla Death Café. Hablemos de morir y de la muerte». Esta charla se realizará inmediatamente después de la función, participarán tanto el elenco como la directora de la obra y la Dra. Erin Prilick, médica especialista en cuidados paliativos y coordinadora del Death Café (Café de la Muerte) en Argentina. La charla será facilitada por Bautista Logioco, experto en facilitación de diálogo, y tendrá un formato de diálogo abierto con el público, con preguntas disparadoras.

Autora y directora

Puy Navarro, autora y directora de la obra, comentó: «Es un placer para mí que se hayan interesado por mi obra ‘Helse y Henry’, esta obra la representamos en Nueva York y en Valencia (España). Al llegar a Argentina he experimentado una gran solidaridad, desde las salas independientes de Buenos Aires, mucha gente me ha ayudado muchísimo, me han abierto las puertas, me han dado soluciones, hay muchísima camaradería y eso se agradece. He visto mucho teatro, casi cada noche, y me quedo fascinada con la calidad de los actores argentinos. El elenco argentino lo he conformado a través de recomendaciones de amigos y yo he confiado plenamente, y debo decir que he tenido la suerte de acertar completamente con el elenco».

«Estamos ensayando muy rigurosamente y es un placer, para entender el material, para poder cuestionarnos, y este proceso ha sido impresionante, he aprendido mucho de mi propio texto con ellos, la calidad humana de todos, la generosidad en escena con los compañeros, y las ganas de hacer teatro, de luchar por el proyecto, ganas de que todo funcione, todos dispuestos para hacerlo lo mejor posible. Más feliz no puedo estar. También debo decir que este proyecto ha sido posible gracias al aporte del Centro Cultural de España en Buenos Aires y a la Fundación SGAE», señaló.