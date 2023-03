Una silueta en el tapial

Ese tapial no tiene nada de especial, por lo menos para las personas que diariamente pasan por allí sin prestar atención a su existencia. No obstante, ese fino muro que separa la vereda del patio delantero de una vivienda de la ciudad comienza a distinguirse un poco más para los transeúntes cuando un gatito negro lo elige durante cada jornada para, desde ese lugar, vigilar lo que ocurre en su cuadra.

El tierno felino es de lo más amigable, para nada arisco, al punto que no huye cada vez que algún caminante se detiene unos segundos para apreciarlo e, incluso, hablarle con la voz modificada como hace la gente siempre que busca, con palabras, comunicarse con los animales. Eso sí, a pesar de su color negro, el gato no genera temor. Pareciera que ya no quedan supersticiosos por estos pagos.