Una Semana Santa con muy buen nivel de ventas en pescaderías

Con un muy buen nivel de ventas, las pescaderías locales atraviesan una de las mejores semanas santas de los últimos años al punto tal que desde distintos comercios del sector indicaron que las expectativas que había previamente fueron superadas gratamente.

En diálogo con La Opinión, el titular de Pescadería Atlántica, Esteban Sardi, se refirió al movimiento registrado en las vísperas de Semana Santa y destacó: “La verdad que fue mejor de lo que esperábamos. Quizás los días previos no hubo un gran movimiento pero después en estos últimos días la situación se revirtió y se vendió mucho”.

Largas filas

Por otra parte y a modo de ejemplo, Sardi señaló: “En estos últimos días nosotros en la pescadería tuvimos momentos en que había colas de entre 20 y 25 personas esperando afuera”.

Y agregó que “sinceramente, hacía mucho tiempo, por lo menos dos o tres semanas santas, que no se veía esto”. “Seguramente al paso que venimos no nos va a quedar nada del stock que tenemos”, agregó.

Respecto a los productos más vendidos el entrevistado indicó que “se vendió mucha merluza y mucho filete de pejerrey, que era lo que se tenía en oferta. Y también se vendió mucho lo que es mariscos”.

n Expectativas superadas

Por otra parte Sardi reconoció que no esperaban el nivel de ventas que finalmente se registró. “En comparación con lo que creíamos que iba a suceder, superó bastante las expectativas” dijo.

“Nosotros tenemos también un local en la ciudad de América y la situación fue igual, se vendió más de lo que a priori pensábamos que se iba a vender”, comentó.

Y añadió: “En nuestro caso particular fue una Semana Santa muy buena en términos de ventas como hacía bastante que no se veía. Al menos dos o tres años que no se daba una situación como ésta”.

Misma situación

La misma situación se registró en otras pescaderías de la ciudad, tal como manifestaron desde Alta Mar, donde indicaron que el consumo de pescado se incrementó en estos días por la Semana Santa.

Y señalaron que lo más demandado fue merluza, cazuelas y pejerrey, este último producto de las lagunas del distrito, y en menor medida salmón y pollo de mar.