La sandía es una fruta sumamente conocida. Sobre todo en esta época del año, en la que se consume mucho debido a que, además de exquisita, es sumamente refrescante. Por esa razón, se vuelve muy elegida entre aquellos que se autodenominan “fruteros”. No obstante, no caben dudas de que la presente es una imagen bastante particular. ¿Quién tiene el recuerdo de haber visto alguna vez una “sandía bebé” o, expresado más correctamente, una sandía en su primera etapa de crecimiento? Seguramente, no serán pocos los que dirán que, en algún momento de sus vidas, vieron eso. Pero lo cierto es que la mayoría no ha tenido ese privilegio. Bueno, para quienes integran este segundo equipo, aquí les presentamos este ejemplar de sandía que hoy se encuentra en pleno crecimiento. Ya llegará el momento en el que alcance toda su plenitud y pueda ser disfrutada como se debe.