Una plantita, una historia

Como todo en la vida, cada planta también tiene una historia. Y la presente es muy interesante. Se trata de un lapacho rosado que fue plantado hace unos dos años en una vereda de Trenque Lauquen. Pero ocurrió que la cruenta ola de calor registrada en enero del año 2022 y la falta de lluvia hizo que este bello ejemplar arbóreo se secara casi por completo.

No obstante, y gracias a lo que podría definirse como un milagro de la naturaleza, el mismo revivió y así se lo puede ver hoy.

Si bien aún está chiquito, no caben dudas de que, diariamente, crece con firmeza. Y tanto es así que, quizás, en no mucho tiempo más podamos ya ver su hermosa floración. Por esa razón, nunca es recomendable rendirse. En este caso, cuando la muerte parecía haber ganado, afloró la vida con una fuerza que ya no se detendrá.