Una persona fue engañada por alguien que se hizo pasar por cobrador del bono contribución de Lipolcc

Días pasados, una vecina de Trenque Lauquen fue engañada en su buena fe por una persona que se hizo pasar por cobrador del bono contribución de Lipolcc.

Mostrándole un sobre correspondiente al servicio de cable local el cual tenía impreso el nombre de la víctima del engaño, el impostor logró llevarse 5 mil pesos equivalentes al valor de diez cuotas del citado bono.

Por esa razón, desde Lipolcc se consideró pertinente advertir a quienes colaboran con la entidad de esta manera que estén alertas sobre posibles nuevos intentos de estafa.

“Ante una situación de engaño a una persona mayor, Lipolcc comunica que los vendedores del bono contribución y sus colaboradores tienen su respectiva autorización y credencial de esta institución y que nunca solicitarán el pago total del bono, salvo que quieran participar del sorteo especial del mes de febrero”, se informó a través de un comunicado de prensa difundido a través de las redes sociales y enviado a los medios de comunicación de Trenque Lauquen.

El robo

En este marco, La Opinión consultó a la institución para conocer más detalles de este repudiable hecho y, de esta manera, enviar una advertencia a toda la comunidad. “Fue un señor a la casa de esta persona mayor haciéndose pasar por un cobrador de Lipolcc. Aparentemente, y por lo que puede saberse hasta el momento, el señor que realizó la estafa no sería de acá. La persona estafada, si bien está sumamente lúcida, fue envuelta con distintos engaños y no se dio cuenta de llamarnos cuando tuvo la primera duda. El estafador le dijo que la persona que siempre le iba a cobrar no podía ir a cobrarle esta vez porque estaba enferma. Luego le preguntó si podía pagar todas las cuotas juntas porque Lipocc necesitaba el dinero”, se explicó.

Seguidamente se informó que “luego, (el estafador) le mostró un sobre con el nombre de ella donde supuestamente estaban los recibos oficiales, pero se trataba de un sobre correspondiente a la factura del sistema de cable local. De esta manera, se concretó el engaño”.

“Cuando ella se dio cuenta de que en el sobre no había nada, nos llamó y se hizo la denuncia correspondiente” marcaron desde Lipolcc.

Como ya se señaló, desde la entidad de bien se informó que a la vecina le fueron robados 5 mil pesos, el valor correspondiente a 10 cuotas.

“Nosotros queremos aclarar que no era un cobrador de Lipolcc el que hizo esto y que a esta persona la engañaron entregándole un sobre que no le enviamos nosotros”, se explicó.