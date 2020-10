Una nueva prorroga para los Juegos Regionales 2020

Hasta el próximo viernes fue prorrogada la inscripción para participar de la primera edición de los Juegos Regionales 2020 / Región X, que organizan las direcciones de Deportes de los municipios de Florentino Ameghino, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Tres Lomas y General Villegas.

Desde la Dirección de Deportes local, el Profesor Sergio Barbas le confirmó a La Opinión ayer que la inscripción viene a buen ritmo y que esperan a distintos grupos. “Estamos a la espera de los grupos de arquería o el de taekwondo que sabemos que son deportes que van a entregar sus planillas con todos los inscriptos”, dijo.

Agenda

En el caso de Trenque Lauquen los interesados pueden anotarse en la Dirección de Deportes, en Oro 170, entre Villegas y Roca, de lunes a viernes de 7 a 13.

Hasta ahora hay muy buena repercusión en Artes Marciales, Ajedrez, Arquería, Atletismo, Maratón y Ciclismo, entre otras disciplinas. “La idea, es hacer en noviembre la actividad regional y algunas distritales” se explicó.

Los Juegos Regionales están abiertos a juveniles, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores y abarcan las disciplinas Ajedrez, Atletismo, Básquet, Ciclismo, Footgolf, Karate, Patín, Taekwondo y Tiro con arco. Estos Juegos fueron pensados como una alternativa a los Juegos Bonaerenses que este año llegaron con un programa reducido debido a la pandemia provocada por el Covid-19.

Dos etapas

Con respecto a las competencias, se harán en dos etapas: la local y la regional. En la etapa local se desarrollará la actividad en forma individual. Cada uno de los atletas realizará la prueba y una vez que finalice, dos minutos después lo hará el siguiente, retirándose a su domicilio en forma inmediata. Mientras que en la etapa regional: Un coordinador regional de cercanía será el encargado de viajar a los municipios vecinos para homologar las marcas.

Luego se procederá a premiar a los campeones de cada prueba por parte de cada uno de los municipios.

¿Quiénes pueden ser parte de estos Juegos? Se han estipulado tres categorías para juveniles, Sub 12 (año 2009), Sub 14 (2006 a 2008); Sub 16 (2004 y 2005) y Sub 18 (2002 y2003), y la modalidad es libre tanto para varones como para mujeres, por lo que pueden intervenir igualmente atletas federados o quienes no tengan ningún registro federativo. Las disciplinas son Ajedrez, Atletismo pista y campo, Maratón, Tiro con arco: se realizará al aire libre, Ciclismo, Taekwondo, Karate, Gimnasia Artística, Patín, Básquet (Torneos de Triples) y Footgolf.

Los adultos mayores también tendrán su lugar, con dos categorías, de libre de 40 hasta 59 años (nacido entre 1961 y 1980) y los mayores de 60. En la primera de ellas las modalidades serán: Ajedrez: Inscripción libre y se jugará en forma virtual y ciclismo en bicicleta rural, además de Karate, Básquet (Torneo de Triples), Footgolf y Maratón; en tanto que los mayores de 60 años participarán de Ajedrez, Pentatlón Individual, Taba, Caminata individual y Sapo.

Y los Juegos Regionales también tienen espacio para las personas con discapacidad, que competirán en atletismo.