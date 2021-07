Una nueva cara para la política local es la primera precandidata que se anota para las legislativas

A menos de un mes del cierre de listas de cara a las próximas elecciones legislativas Trenque Lauquen ya tiene el nombre de la primera precandidata a concejal. Se trata de Aldana Zarria, una joven de 27 años integrante del movimiento Libres del Sur – Barrios de Pie que incursiona por primera vez en la contienda electoral.

La joven se desempeña desde hace poco más de un año como coordinadora del movimiento a nivel local que para estas elecciones se alineó con el ex ministro nacional de Transporte y del Interior Florencio Randazzo.

Primera participación

Sobre su incursión en la política electoral la primera precandidata de nuestra ciudad sostuvo que “la idea surge a través de Libres del Sur”. “Mis jefes me convocan para que represente al movimiento en estas elecciones en las que se van a alinear al ex ministro de Transporte y del Interior Florencio Randazzo”, comentó.

Sobre su sensación de participar por primera vez en una elección la joven sostuvo: “Al principio tuve un poco de temor porque yo vengo trabajando en lo que tiene que ver con lo social pero la propuesta de representar lo político fue fuerte. Y acá estamos, tratando de dar lo mejor de mí para llevar nuestras ideas al Concejo Deliberante”.

Alianza

Respecto a las fuerzas políticas que integran el frente electoral por el cual participará en los próximos comicios Zarría sostuvo que “la alianza también está integrada por el socialismo y se está trabajando para ver si se puede sumar la gente de Lavagna a esta nueva propuesta”.

Por otra parte indicó: “Si bien hace 4 años que pertenezco al movimiento (Libres del Sur – Barrios de Pie) Libres del Sur se caracteriza más por lo político mientras que Barrios de Pie tiene un anclaje más en el trabajo social, donde vengo trabajando durante todo el año de pandemia como coordinadora, siempre tratando de estar para aquellos que más nos necesitan”.

Expectativa

En cuanto a las expectativas de cara a las elecciones legislativas de este año la joven sostuvo: “Son buenas y yo sólo quiero representar a los jóvenes”. “Vengo a cumplir una función que es la de representar a los jóvenes y a los sectores más vulnerables, y espero hacerlo bien, que la sociedad nos apoye”, resaltó.

Y añadió: “Antes y viéndolo desde afuera la gente piensa que es fácil el trabajo de concejal y se pregunta por qué no cumplen con tal cosa y nos prometen otra y no lo hacen pero ahora que estoy de este lado veo que por ahí es más complicado que lo que parece pero yo espero hacer las cosas bien y representar de la mejor manera a los jóvenes de los sectores más vulnerables que quizás ahora son los que no tienen voz”.

Por último reitero que gracias a su experiencia en el campo de trabajo y la política social puede asegurar que estar del lado de los más necesitados y vulnerables vale la pena mientras que adelantó que en el caso de resultar electa desde su banca en el HCD luchará para que tengan solución dos de los problemas que considera más urgentes: trabajo para los jóvenes y viviendas accesibles para los sectores de menores recursos.