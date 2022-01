Una más del gatito

En la edición del jueves, en esta misma sección, hablamos también de gatos. Pero ahora el tema no es la relación de esta especie con las cajas. Es que hay felinos que parecen estar siempre predispuestos a regalarnos una buena toma, como la que podemos ver hoy.

No ignorando las cualidades físicas que le permiten saltar y trepar hasta lugares recónditos a los que los humanos no arribamos sin ayuda, este gato se valió de una escalera para mirar desde lo alto y tener todo controlado, sin que haya sobresaltos para su tranquilidad y descanso. Desde allí observa tranquilo y no se inmuta mucho. Al fin y al cabo nada puede perturbarlo en el lugar que ha encontrado, sólo algún humano al que se le ocurra trabajar usando la escalera.